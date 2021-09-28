Киевстар предлагают клиентам получить скидку

Один из крупнейших сотовых операторов Украины Киевстар дарит украинцам возможность полгода экономить на оплате тарифных планов. Получить скидку очень просто.

Киевстар предлагает своим абонентам и всем желающим до шести месяцев экономить значительные средства на мобильной связи и интернете. Для этого необходимо лишь приобрести новый смартфон в любой официальной точке продаж Киевстар.

Сотовый оператор предлагает украинцам, которые давно планировали покупать новый смартфон, сделать покупку в магазине Киевстар. Если сделать это до конца октября 2021 года, то можно стать участником акции "Заоблачная выгода".

В рамках акции Киевстар предоставит более полутора тысяч бонусов на мобильный счет покупателя. Бонусами можно будет оплачивать различные виды услуг и ежемесячные пакеты услуг от мобильного оператора.

Абоненты, которые обслуживаются по предоплате, получат на свой мобильный счет кешбэк в размере десяти процентов от стоимости смартфона. Контрактные абоненты смогут экономить от 4 до 6 месяцев на оплате тарифных планов. Размер скидки зависит от стоимости покупки и составит от 99 до 149 гривен в месяц.

Напомним, Киевстар назвал категории граждан, которым будет предоставляться скидка на покупку смартфонов в магазинах оператора.