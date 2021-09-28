Киевстар предлагают клиентам получить скидку

Один из крупнейших сотовых операторов Украины Киевстар дарит украинцам возможность полгода экономить на оплате тарифных планов. Получить скидку очень просто.

В Киевстар предлагают клиентам получить полугодовую скидку на оплату мобильной связи

Киевстар предлагает своим абонентам и всем желающим до шести месяцев экономить значительные средства на мобильной связи и интернете. Для этого необходимо лишь приобрести новый смартфон в любой официальной точке продаж Киевстар.

Сотовый оператор предлагает украинцам, которые давно планировали покупать новый смартфон, сделать покупку в магазине Киевстар. Если сделать это до конца октября 2021 года, то можно стать участником акции "Заоблачная выгода".

В рамках акции Киевстар предоставит более полутора тысяч бонусов на мобильный счет покупателя. Бонусами можно будет оплачивать различные виды услуг и ежемесячные пакеты услуг от мобильного оператора.

В Киевстар предлагают клиентам получить полугодовую скидку на оплату мобильной связи

Абоненты, которые обслуживаются по предоплате, получат на свой мобильный счет кешбэк в размере десяти процентов от стоимости смартфона. Контрактные абоненты смогут экономить от 4 до 6 месяцев на оплате тарифных планов. Размер скидки зависит от стоимости покупки и составит от 99 до 149 гривен в месяц.

Напомним, Киевстар назвал категории граждан, которым будет предоставляться скидка на покупку смартфонов в магазинах оператора.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Белорусский стартап Salo нашел инвестора в Украине: приложение позволяет записывать себя и все вокругБелорусский стартап Salo нашел инвестора в Украине: приложение позволяет записывать себя и все вокруг
COVID-сертификат из "Дии" уже можно распечатать, - ФедоровCOVID-сертификат из "Дии" уже можно распечатать, - Федоров
iOS-приложения научились тайно идентифицировать пользователей в обход правил конфиденциальности AppleiOS-приложения научились тайно идентифицировать пользователей в обход правил конфиденциальности Apple
Lifecell запустил бесплатную услугуLifecell запустил бесплатную услугу
Минцифры анонсировало новые услуги в приложении "Дия"Минцифры анонсировало новые услуги в приложении "Дия"
Блок рекламы


Похожие новости
Киевстар запустил выгодный тарифный планКиевстар запустил выгодный тарифный план
Киевстар предложил абонентам сэкономить до 149 гривенКиевстар предложил абонентам сэкономить до 149 гривен
iPhone 13 может получить флеш-накопитель объёмом до 1 ТбайтiPhone 13 может получить флеш-накопитель объёмом до 1 Тбайт
Киевстар снизил тарифы на мобильную связьКиевстар снизил тарифы на мобильную связь
Киевстар обещает своим абонентам интернет на скорости в 1 ГбитКиевстар обещает своим абонентам интернет на скорости в 1 Гбит
Киевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи смартфоны на AndroidКиевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи смартфоны на Android
Киевстар будет идентифицировать клиентов через приложение "Дія"Киевстар будет идентифицировать клиентов через приложение "Дія"
Глава Минцифры рассказал, как получить ковид-сертификат в "Дії"Глава Минцифры рассказал, как получить ковид-сертификат в "Дії"
В Киевстар прокомментировали законопроект о принудительной регистрации абонентов мобильной связиВ Киевстар прокомментировали законопроект о принудительной регистрации абонентов мобильной связи
Покрыть железные дороги мобильной связью можно только в партнерстве с государством — президент КиевстарПокрыть железные дороги мобильной связью можно только в партнерстве с государством — президент Киевстар
Последние новости
Подгружаем последние новости