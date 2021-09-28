Официально представлен смартфон OPPO K9 Pro: 120-Гц дисплей, чип Dimensity 1200 и поддержка 60-Вт зарядки

В ходе мероприятия в Китае компания OPPO анонсировала смартфон K9 Pro. Устройство средней ценовой категории обладает некоторыми характеристиками, которые встречаются в продукции премиум-класса.

Официально представлен смартфон OPPO K9 Pro: 120-Гц дисплей, чип Dimensity 1200 и поддержка 60-Вт зарядки

Источник: gizmochina.com

Смартфон OPPO K9 Pro оснащён 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, он поддерживает частоту обновления 120 Гц, HDR10 и охватывает цветовое пространство DCI-P3. Сенсорная панель поддерживает частоту 180 Гц. В верхнем левом углу размещён сквозной вырез, за которым находится фронтальная камера с 16-Мп сенсором.

Телефон работает на процессоре Dimensity 1200, в паре с которым идёт модуль оперативной памяти на 8 или 12 Гбайт. В зависимости от объёма оперативной памяти предлагается встроенный накопитель UFS 3.1 ёмкостью соответственно 128 или 256 Гбайт. Слот для карт формата MicroSD отсутствует, поэтому при необходимости придётся довольствоваться внешним накопителем, подключённым по OTG.

Официально представлен смартфон OPPO K9 Pro: 120-Гц дисплей, чип Dimensity 1200 и поддержка 60-Вт зарядки

Источник: gizmochina.com

На задней панели расположены три камеры: основная на 64 Мп (f/1,7), широкоугольная на 8 Мп (f/2,2) с углом обзора 119°, а также камера для макросъёмки на 2 Мп (f/2,4). Поставляемое в комплекте приложение камеры поддерживает множество функций, в том числе «неоновый» портретный режим, «суперночной» режим, а также ночной режим для фронтальной камеры.

Ёмкость аккумулятора OPPO K9 Pro составляет 4500 мА·ч, как заявляет производитель, она способна зарядиться до 50 % всего за 16 минут. Это стало возможным благодаря поддержке зарядки Super Flash Charge мощностью 60 Вт. Также присутствуют сканер отпечатков пальцев, модуль NFC, два слота для SIM-карт, поддержка сетей 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, 3,5-мм аудиоразъём и порт USB-C. Смартфон работает под управлением платформы ColorOS 11 на базе Android 11.

Базовая версия OPPO K9 Pro с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт оценена в $340, старшая версия в конфигурации 12 Гбайт + 256 Гбайт обойдётся в $417. Старт продаж намечен на 30 сентября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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