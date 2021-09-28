Камеры iPhone 13 Pro оказались хуже, чем у Xiaomi Mi 11 Ultra в тестах DxOMark

Организация DxOMark, тестирующая мобильные устройства и в частности их камеры, провела испытания новейшего флагмана Apple . Несмотря на лестные отзывы, iPhone 13 Pro получил оценку в 137 баллов, что на 9 единиц больше, чем у iPhone 12 Pro, но ниже показателей Huawei P50 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra и даже прошлогоднего Huawei Mate 40 Pro+.

gizchina.com

Хотя iPhone 13 Pro занимает четвёртое место, он всё равно обладает одной из лучших камер на рынке. Специалисты отмечают ряд улучшений по сравнению с прошлогодней моделью. Цветопередача и контрастность при съёмке портретов со вспышкой были улучшены. Кроме того, заметно выросла детализация, особенно при съёмке в помещениях. Похоже, увеличенные пиксели нового датчика позволили повысить детализацию. Однако, как и в случае с iPhone 12 Pro, на фото присутствуют шумы. За фотографические возможности смартфон получил 144 балла.

gizchina.com

iPhone 13 Pro получил оценку в 76 баллов за зум. Несмотря на то, что он, по мнению экспертов DxOMark, не самый лучший среди всех смартфонов, он определённо стал выше качеством, чем у iPhone 12 Pro. За видеосъёмку устройство получило 119 очков, что делает его лидером по этому показателю.

gizchina.com

DxOMark также протестировала iPhone 13 mini. Смартфон набрал 130 баллов. Младшая новинка Apple получила 138 очков за фотосъёмку, 55 за зум и 117 за съёмку видео.



