Камеры iPhone 13 Pro оказались хуже, чем у Xiaomi Mi 11 Ultra в тестах DxOMark

Организация DxOMark, тестирующая мобильные устройства и в частности их камеры, провела испытания новейшего флагмана Apple. Несмотря на лестные отзывы, iPhone 13 Pro получил оценку в 137 баллов, что на 9 единиц больше, чем у iPhone 12 Pro, но ниже показателей Huawei P50 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra и даже прошлогоднего Huawei Mate 40 Pro+.

Камеры iPhone 13 Pro оказались хуже, чем у Xiaomi Mi 11 Ultra в тестах DxOMark

gizchina.com

Хотя iPhone 13 Pro занимает четвёртое место, он всё равно обладает одной из лучших камер на рынке. Специалисты отмечают ряд улучшений по сравнению с прошлогодней моделью. Цветопередача и контрастность при съёмке портретов со вспышкой были улучшены. Кроме того, заметно выросла детализация, особенно при съёмке в помещениях. Похоже, увеличенные пиксели нового датчика позволили повысить детализацию. Однако, как и в случае с iPhone 12 Pro, на фото присутствуют шумы. За фотографические возможности смартфон получил 144 балла.

Камеры iPhone 13 Pro оказались хуже, чем у Xiaomi Mi 11 Ultra в тестах DxOMark

gizchina.com

iPhone 13 Pro получил оценку в 76 баллов за зум. Несмотря на то, что он, по мнению экспертов DxOMark, не самый лучший среди всех смартфонов, он определённо стал выше качеством, чем у iPhone 12 Pro. За видеосъёмку устройство получило 119 очков, что делает его лидером по этому показателю.

Камеры iPhone 13 Pro оказались хуже, чем у Xiaomi Mi 11 Ultra в тестах DxOMark

gizchina.com

DxOMark также протестировала iPhone 13 mini. Смартфон набрал 130 баллов. Младшая новинка Apple получила 138 очков за фотосъёмку, 55 за зум и 117 за съёмку видео.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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