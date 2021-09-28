Что скрывает iPhone 13 Pro: специалисты iFixit препарировали новейший флагман

На этой неделе начались продажи iPhone 13, новых смартфонов Apple , которые продолжают пользоваться популярностью. Хотя визуально они мало чем отличаются от прошлогодних моделей, это не означает, что внутренняя компоновка осталась прежней. Убедиться в этом решили специалисты iFixit, которые разобрали флагманский iPhone 13 Pro и изучили его секреты.

Изображение: iFixit

Напомним характеристики iPhone 13 Pro. Смартфон работает на основе фирменного процессора Apple A15 Bionic, который дополняется 6 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт (в максимальной конфигурации 1 Тбайт). В оснащении 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с поддержкой разрешения 2532 ? 1170 пикселей. Аппарат поддерживает работу в сетях связи пятого поколения (5G) и беспроводную зарядку MagSafe.

Изображение: iFixit

Внутри смартфона обнаружился L-образный аккумулятор, занимающий максимальное количество свободного пространства. Для сравнения, в iPhone 12 Pro использовался прямоугольный аккумулятор. Также можно увидеть стабилизирующие магниты для датчиков изображений и другие крошечные компоненты.

Изображение: iFixit

Визуально кажется, что модуль Taptic Engine в iPhone 13 Pro стал меньше по сравнению с прошлогодней моделью, но на деле это не так. Вес модуля Taptic Engine в новом флагмане 6,3 г против 4,8 г в iPhone 12 Pro.

Изображение: iFixit

Динамик устройства, в прошлом крепившийся на задней панели дисплея, перекочевал внутрь корпуса. Это упрощает замену дисплея, но при этом усложняет замену динамика.

Изображение: iFixit

Чтобы снять батарею, пришлось отсоединить динамик и модуль Taptic Engine. Оказалось, что в смартфоне используется L-образный аккумулятор ёмкостью 11,97 Вт·ч, тогда как в iPhone 12 Pro присутствовала батарея на 10,78 Вт·ч. Отмечается, что в ходе тестов была подтверждена возможность замены аккумулятора, хотя прежде появлялись слухи об обратном.

Специалисты iFixit продолжают исследовать внутренности новых смартфонов Apple , а значит, вскоре о компонентах, входящих в состав iPhone 13, станет известно больше подробностей.



