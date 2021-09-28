Что скрывает iPhone 13 Pro: специалисты iFixit препарировали новейший флагман
На этой неделе начались продажи iPhone 13, новых смартфонов Apple, которые продолжают пользоваться популярностью. Хотя визуально они мало чем отличаются от прошлогодних моделей, это не означает, что внутренняя компоновка осталась прежней. Убедиться в этом решили специалисты iFixit, которые разобрали флагманский iPhone 13 Pro и изучили его секреты.
Изображение: iFixit
Напомним характеристики iPhone 13 Pro. Смартфон работает на основе фирменного процессора Apple A15 Bionic, который дополняется 6 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт (в максимальной конфигурации 1 Тбайт). В оснащении 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с поддержкой разрешения 2532 ? 1170 пикселей. Аппарат поддерживает работу в сетях связи пятого поколения (5G) и беспроводную зарядку MagSafe.
Изображение: iFixit
Внутри смартфона обнаружился L-образный аккумулятор, занимающий максимальное количество свободного пространства. Для сравнения, в iPhone 12 Pro использовался прямоугольный аккумулятор. Также можно увидеть стабилизирующие магниты для датчиков изображений и другие крошечные компоненты.
Изображение: iFixit
Визуально кажется, что модуль Taptic Engine в iPhone 13 Pro стал меньше по сравнению с прошлогодней моделью, но на деле это не так. Вес модуля Taptic Engine в новом флагмане 6,3 г против 4,8 г в iPhone 12 Pro.
Изображение: iFixit
Динамик устройства, в прошлом крепившийся на задней панели дисплея, перекочевал внутрь корпуса. Это упрощает замену дисплея, но при этом усложняет замену динамика.
Изображение: iFixit
Чтобы снять батарею, пришлось отсоединить динамик и модуль Taptic Engine. Оказалось, что в смартфоне используется L-образный аккумулятор ёмкостью 11,97 Вт·ч, тогда как в iPhone 12 Pro присутствовала батарея на 10,78 Вт·ч. Отмечается, что в ходе тестов была подтверждена возможность замены аккумулятора, хотя прежде появлялись слухи об обратном.
Специалисты iFixit продолжают исследовать внутренности новых смартфонов Apple, а значит, вскоре о компонентах, входящих в состав iPhone 13, станет известно больше подробностей.