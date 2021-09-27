В Apple iOS 15 появилась функция защиты от падений

С выходом обновления iOS 15 для iPhone появилась новая функция, которая позволяет определять устойчивость владельца телефона при ходьбе, а также рассчитывает его риски потерять равновесие и упасть. Специалисты уверяют, что в отдельных случаях лучше обращаться к врачу.

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Современные носимые устройства уже давно научились обнаруживать факт падения владельца, однако теперь iPhone получил возможность определять устойчивость своего хозяина при ходьбе задолго до того, как фактически произойдёт неприятный инцидент. Платформа iOS 15 производит необходимые расчёты, основываясь на данных, полученных от приложения Health: асимметрию при ходьбе, длину шага и скорость пешего движения. После этого осуществляется оценка общей устойчивости владельца. Данные собираются в течение нескольких дней — система исходит из того, что пользователь преимущественно держит смартфон в руке или носит его на уровне бёдер. Когда необходимая информация собрана, владелец получает уведомление относительно своей устойчивости, а также её оценку: нормальная, низкая или очень низкая.

Даже при наихудшем исходе система, конечно, не может знать, грозит ли владельцу неминуемая опасность падения — она не может знать, какие опасности таятся в доме пользователя. На самом деле производится оценка риска получить травму при падении в следующие 12 месяцев. Получение низкого балла означает, что пользователю могут быть полезны упражнения на равновесие и развитие силы. В этом случае в приложении Health помогут 5 коротких видеороликов с простыми упражнениями, которые можно выполнять дома.

На подобные сигналы, уверены специалисты, всё-таки стоит обращать внимание. Как в случае с потерей слуха, подвижность человека снижается постепенно. Проблемы не очевидны, пока они не начнут проявляться внезапно. Поэтому целевая аудитория новой функции iOS очень широка: здоровые 70-летние пользователи, молодые спортсмены или люди среднего возраста — повышенное внимание к незаметным изменениям позволит избежать серьёзных проблем в дальнейшем.

Согласно приведённой Wall Street Journal статистике, каждый четвёртый американец в возрасте от 65 лет ежегодно переживает падения, что приводит к переломам бедра или черепно-мозговым травмам. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США , в период с 2007 по 2016 год смертность от падений среди пожилых людей увеличилась на 30 %. Если тенденция сохранится, то к 2030 году в среднем каждый час в США будут умирать от падения 7 пожилых людей. И если подобное случилось один раз, то шансы повторения инцидента существенно возрастают.

Однако, уверены специалисты, при получении на iPhone уведомления о «низком рейтинге устойчивости» одних только упражнений от приложения Health недостаточно — лучше поговорить с лечащим врачом. Подобные функции существуют уже давно, и не только на iPhone: обнаружение падений присутствует в Apple Watch Series 4 и более поздних версиях, аналогичные возможности предлагают смарт-часы Garmin, есть множество соответствующих приложений под iOS и Android, а также специализированные датчики для установки дома.

Комментарии по данной функции предоставила Джессика Шварц (Jessica Schwartz), физиотерапевт из Нью-Йорка и член Американской ассоциации физиотерапии. Просмотрев предлагаемые системой упражнения, она сказала, что любые движения лучше, чем совсем никаких. Универсального рецепта не существует, и данных упражнений может быть недостаточно для необходимых силовых тренировок, которые снизят вероятность инцидента. Но сигнал от телефона может стать веским поводом связаться с врачом.

Статистика по устойчивости ходьбы пациента может оказать помощь врачам в понимании первопричины проблем, а упражнения лучше подбирать в индивидуальном порядке. Доктор Шварц и сама прописывает всем своим пожилым пациентам смарт-часы или трекеры активности, благодаря которым они получают объективные данные о собственной физической подготовке, а также получают стимул выполнять необходимые упражнения. При этом половина её пациентов в возрасте от 65 лет делятся с ней показателями своих устройств. А с появлением данной функции в iOS 15 она порекомендует пациентам с iPhone обновиться и использовать эту возможность.

Наконец, как указывают эксперты, необходимо преодолеть ещё и ряд психологических барьеров. Людям может не понравиться выполнять упражнения, глядя на экран телефона. Или им может быть неприятно регулярно выполнять их, но не ощущать фактического прогресса. Наконец, само возникновение подобной функции может вызвать в людях страх упасть.



