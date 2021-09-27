В Украине хотят отменить перенос мобильных номеров при смене оператора

Упрощенная процедура перехода абонента с сохранением номера к новому мобильному оператору, который предлагает более выгодные тарифы и пакетные условия, должна заработать в Украине с 1 октября. Но данное нововведение может остаться на бумаге, ведь сейчас в суде рассматривается иск об отмене удобной для многих процедуры.

В Украине хотят отменить перенос мобильных номеров при смене оператора: что изменится для абонентов

Иск подало физическое лицо через Окружной административный суд города Киева с жалобой на то, что при принятии нормативного акта №107 по упрощению MNP, который был одобрен 23 марта 2021, вроде была нарушена процедура. Истец требует признать неправомерными действия Государственной Регуляторной службы Украины по согласованию решения НКРСИ "Об утверждении Изменений в некоторые решения НКРСИ по вопросам предоставления услуг по переносу абонентских номеров". Также истец просит суд отменить государственную регистрацию этого документа Министерством юстиции Украины (второй ответчик).

Услуга переноса мобильного номера, или MNP (Mobile Number Portability) - это базовая услуга, которая обеспечивает безусловное право абонента на выбор оператора, при этом свой предыдущий номер телефона абонент может не менять. Такая услуга уже давно действует в Европе и США, и только сейчас дошла до Украины.

Частично данная услуга заработала в 2019 году, но по неизвестным причинам мобильные операторы массово отказывали все это время абонентам в изменении номера. За почти 2 года мобильным операторам поступило почти 200 тыс. официальных обращений по MNP, но 40% заявителям безапелляционно отказали. Отказ поступает при попытке заполнить регистрационную форму, необходимой при переносе мобильного номера к другому оператору.

Данная процедура в Украине искусственно усложнена, считают юристы. Для переноса мобильного номера абоненту нужно физически прийти к своему мобильному оператору и заполнить форму, подтвердив паспортные данные, чтобы осуществить "транзит" с сохранением номера к другому провайдеру мобильных услуг. Дальше - оператор-донор должен передать эти данные провайдеру-реципиенту, и только тогда процедура может считаться выполненной.

Напомним, Киевстар дарит абонентам огромную скидку на оплату мобильной связи.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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