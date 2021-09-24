iOS-приложения научились тайно идентифицировать пользователей в обход правил конфиденциальности Apple

Некоторые популярные приложения для iPhone используют хитрые приёмы, чтобы однозначно определять пользователя и показывать ему персонализированную рекламу, даже если он запретил отслеживать его действия для идентификации. Например, собираются данные о времени последнего перезапуска iPhone и настройках яркости экрана. Бывший инженер Apple говорит, что эти обходные пути делают новые средства конфиденциальности Apple совершенно бесполезными.

9to5mac.com

Отслеживание действий пользователей в приложениях работает благодаря присвоению Apple уникального идентификатора каждому устройству. Он не раскрывает никаких подробностей о личности пользователя, но позволяет рекламодателям увидеть, что пользователь с определённым идентификационным номером посещал веб-ресурсы, посвящённые, например, смартфонам, и, следовательно, может быть заинтересован в рекламе таких устройств. Новые средства конфиденциальности Apple заставляют приложения запрашивать у пользователей разрешение на доступ к рекламному идентификатору устройства, и если пользователь откажется, то реклама будет демонстрироваться на основе каких-то общих, а не персональных данных. Так должно быть в теории.

9to5mac.com

Анализ ряда популярных приложений для iPhone показал, что они отправляют огромный объём данных об устройстве компаниям-рекламодателям. Согласно исследованиям, после того, как пользователь запрещает отслеживание своих действий в приложениях, происходит нечто странное. Например, популярная игра Subway Surfers начинает отсылать рекламной компании Chartboost 29 очень подробные данные об iPhone, включая IP-адрес, объём свободной памяти, текущий уровень громкости, уровень заряда батареи и многое другое. Эти уникальные данные позволяют рекламодателям идентифицировать iPhone.

Разработчики приложений не объясняют, почему собирают и передают данные об iPhone. Например Sybo, разработчик Subway Surfers, утверждает, что собирает и передаёт данные рекламодателям для обеспечения должной работоспособности игры, хотя не говорит, как это связано. Apple , в свою очередь, настаивает, что функция «Прозрачность отслеживания в приложениях» полностью защищает пользователей от сбора данных.



