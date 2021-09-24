Новостей.COM ⇒
2021-09-24
Белорусский стартап Salo нашел инвестора в Украине: приложение позволяет записывать себя и все вокруг
Украинский Adventures Lab выбрал белорусский стартап Salo для инвестиций. Венчурный фонд вложил в проект $600 тис. Об этом сообщает сайт AIN.
Скриншот apps.apple.com
Почему так назвали проект
Salo (от англ. Say Hello!) — это мобильное приложение, которое в режиме реального времени записывает видео пользователя и его взаимодействия с любым контентом на смартфоне и окружающим миром.
Что можно сделать с помощью Salo
Это — способ для пользователя записать одновременно себя и все что он видит на своем смартфоне, и затем отправить одним видео в любой мессенджер или соцсети.
Сейчас приложение только тестируют, но оно уже доступно в App Store для загрузки.
Куда пойдут привлеченные деньги
Привлеченные средства команда потратит на техническую доработку приложения, а также на маркетинг и продвижение программы.