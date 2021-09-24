Белорусский стартап Salo нашел инвестора в Украине: приложение позволяет записывать себя и все вокруг

Украинский Adventures Lab выбрал белорусский стартап Salo для инвестиций. Венчурный фонд вложил в проект $600 тис. Об этом сообщает сайт AIN.

Белорусский стартап Salo нашел инвестора в Украине: приложение позволяет записывать себя и все вокруг
Скриншот apps.apple.com

Почему так назвали проект

Salo (от англ. Say Hello!) — это мобильное приложение, которое в режиме реального времени записывает видео пользователя и его взаимодействия с любым контентом на смартфоне и окружающим миром.

Что можно сделать с помощью Salo

Это — способ для пользователя записать одновременно себя и все что он видит на своем смартфоне, и затем отправить одним видео в любой мессенджер или соцсети.

Сейчас приложение только тестируют, но оно уже доступно в App Store для загрузки.

Куда пойдут привлеченные деньги

Привлеченные средства команда потратит на техническую доработку приложения, а также на маркетинг и продвижение программы.

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