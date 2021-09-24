В ЕС могут ввести единый стандарт кабелей для смартфонов

Для зарядки будут использовать кабели стандарта USB-C.

В ЕС могут ввести единый стандарт кабелей для смартфонов
Фото: delfi.lt

Европейский Союз объявил о намерении обязать производителей смартфонов использовать универсальный зарядный кабель для мобильных устройств.

Об этом сообщает Associated Press.

Европейская комиссия, исполнительный орган блока, внесла законопроект, который обяжет использовать кабели USB-C для зарядки - технологию, которую многие производители устройств уже внедрили.

Против выступает компания Apple.

Производитель обеспокоен тем, что новые правила ограничат инновации, что в конце концов нанесет ущерб потребителям.

iPhone комплектуются собственным портом для зарядки Lightning, хотя новейшие модели поставляются с кабелем, который можно подключить к разъему USB-C.

В Евросоюзе ежегодно выбрасывают около 11 тыс. тонн электронных отходов. Инициатива ЕС призвана сократить это число.

В Еврокомиссии отмечают, что в среднем житель ЕС имеет три зарядных устройства и регулярно использует два. При этом 38% людей сообщают, что не могли зарядить свои телефоны хотя бы один раз, потому что не нашли совместимое зарядное устройство.

В прошлом году в ЕС было продано около 420 миллионов мобильных телефонов или портативных электронных устройств.

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