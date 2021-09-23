Смартфоны Samsung в Украине начали массово ломаться

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy A50 и А51 начали массово жаловаться на постоянные зависания и перезагрузку устройств. В сервисных центрах им советуют менять системную плату за свой счет. Устранить поломку можно за $100.

Смартфоны Samsung в Украине начали массово ломаться: в каких моделях обнаружены дефекты

По отзывам пользователей, ломаться начали устройства Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s и Galaxy A51. Первыми о поломке заявили жители Индии, а потом других стран.

Данные модели смартфонов пользуются немалой популярностью. По итогам III квартала 2019 Galaxy A50 вошел в пятерку самых продаваемых смартфонов. Galaxy A51 стал самым продаваемым в декабре 2019 года.

Серия Samsung Galaxy M начала распространяться по миру в январе 2019 года, заменив бюджетные смартфоны Samsung Galaxy J.

Смартфоны Samsung в Украине начали массово ломаться: в каких моделях обнаружены дефекты
Информация относительно проблем с аппаратами Galaxy А и Galaxy M стала появляться на официальном форуме Samsung. Одно из сообщений оставил пользователь под псевдонимом CrazyBoy28 еще в июне 2021, когда были зафиксированы первые проблемы со смартфонами. За три месяца таких пользователей стало больше. Сброс к заводским настройкам проблему не решает.

В чем корень поломки, пока не понятно. Скорее всего, виновата во всем плохо протестированная прошивка устройств. Все смартфоны, которые начали ломаться, построенные на процессорах Exynos 9611 и 9610 производства Samsung.

Samsung не реагирует на запросы пользователей, а вот работники сервисных центров готовы попробовать починить смартфоны за $100. В эту сумму ремонтники оценили работу по замене системной платы устройств. По их мнению, данное действие решит проблему, но 100% гарантии никто не дает.

Ранее сообщалось, как пользователи смартфонов могут защитить и скрыть свои личные данные на мобильных устройствах.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар предложил абонентам сэкономить до 149 гривенКиевстар предложил абонентам сэкономить до 149 гривен
Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC функцию бесконтактных платежейXiaomi Mi Smart Band 6 NFC функцию бесконтактных платежей
Razer представила охлаждающие чехлы Arctech для iPhone 13Razer представила охлаждающие чехлы Arctech для iPhone 13
Представлен Cat S22 Flip — защищённый смартфон-раскладушка на AndroidПредставлен Cat S22 Flip — защищённый смартфон-раскладушка на Android
Планшет Microsoft Surface Go 3 полностью рассекречен за дни до анонсаПланшет Microsoft Surface Go 3 полностью рассекречен за дни до анонса
Блок рекламы


Похожие новости
Google Pixel 6 Pro получит дисплей с разрешением 1440р и частотой 120 Гц, а также тройную камеру с 50-Мп датчиком SamsungGoogle Pixel 6 Pro получит дисплей с разрешением 1440р и частотой 120 Гц, а также тройную камеру с 50-Мп датчиком Samsung
Смартфоны Xiaomi и Apple стремительно дорожают: названа причинаСмартфоны Xiaomi и Apple стремительно дорожают: названа причина
Xiaomi блокирует нелегальные смартфоныXiaomi блокирует нелегальные смартфоны
Vivo представила почти флагманские смартфоны X70 и X70 Pro с продвинутыми камерами и мощными чипамиVivo представила почти флагманские смартфоны X70 и X70 Pro с продвинутыми камерами и мощными чипами
Мобильная связь подорожает в УкраинеМобильная связь подорожает в Украине
Android-смартфоны атаковали два новых вируса с FacebookAndroid-смартфоны атаковали два новых вируса с Facebook
Apple до сих пор не может начать массовое производство смарт-часов Watch 7 из-за усложнившейся конструкцииApple до сих пор не может начать массовое производство смарт-часов Watch 7 из-за усложнившейся конструкции
Android 12 не за горами: Samsung начнет бета-тестирование One UI 4 в ближайшее времяAndroid 12 не за горами: Samsung начнет бета-тестирование One UI 4 в ближайшее время
Киевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи смартфоны на AndroidКиевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи смартфоны на Android
В новых смартфонах Google Pixel будут использоваться 5G-модемы SamsungВ новых смартфонах Google Pixel будут использоваться 5G-модемы Samsung
Последние новости
Подгружаем последние новости