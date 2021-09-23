Смартфоны Samsung в Украине начали массово ломаться
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy A50 и А51 начали массово жаловаться на постоянные зависания и перезагрузку устройств. В сервисных центрах им советуют менять системную плату за свой счет. Устранить поломку можно за $100.
По отзывам пользователей, ломаться начали устройства Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s и Galaxy A51. Первыми о поломке заявили жители Индии, а потом других стран.
Данные модели смартфонов пользуются немалой популярностью. По итогам III квартала 2019 Galaxy A50 вошел в пятерку самых продаваемых смартфонов. Galaxy A51 стал самым продаваемым в декабре 2019 года.
Серия Samsung Galaxy M начала распространяться по миру в январе 2019 года, заменив бюджетные смартфоны Samsung Galaxy J.
В чем корень поломки, пока не понятно. Скорее всего, виновата во всем плохо протестированная прошивка устройств. Все смартфоны, которые начали ломаться, построенные на процессорах Exynos 9611 и 9610 производства Samsung.
Samsung не реагирует на запросы пользователей, а вот работники сервисных центров готовы попробовать починить смартфоны за $100. В эту сумму ремонтники оценили работу по замене системной платы устройств. По их мнению, данное действие решит проблему, но 100% гарантии никто не дает.
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