Представлен Meizu 18X — флагманский смартфон со Snapdragon 888+ и ценой от $400

Официально представлен флагманский смартфон Meizu 18X, продажи которого начнутся 26 сентября. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 11, дополненной фирменной надстройкой Flyme 9.2.

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«Сердце» новинки — восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888+ с тактовой частотой до 3,0 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель Adreno 660. Объём оперативной памяти достигает 12 Гбайт.

Смартфон оборудован 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED формата Full HD+ с разрешением 2400 x 1080 точек. Эта панель обладает частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 700 кд/м2. Использовано защитное стекло Corning Gorilla Glass 6.

Фронтальная камера, расположенная в небольшом экранном отверстии, имеет разрешение 13 млн пикселей. Сзади находится тройная камера в конфигурации 64 + 8 + 2 млн пикселей.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.2, контроллер NFC , порт USB Type-C, экранный дактилоскопический сканер. Аккумулятор ёмкостью 4300 мА·ч поддерживает быструю 30-ваттную подзарядку Super mCharge. Габариты составляют 165,1 x 76,35 x 7,99 мм, вес — 189 г. В продажу поступят следующие варианты Meizu 18X:

8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью 128 Гбайт — $400;

8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью 256 Гбайт — $430;

12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью 256 Гбайт — $465.



