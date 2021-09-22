Xiaomi добавила новые функции в приложение "Галерея"

Xiaomi постоянно добавляет новые функции в свои смартфоны. Среди последних изменений - обновление популярного приложения "Галерея", которым пользуются все владельцы устройств.

В боковом меню появится два новых пункта: "Map" и "Video editor". В разделе "Map" все фотографии будут отмечены на карте исходя из места, где они были сделаны. Чтобы эта функция работала, на смартфоне должен быть активен GPS , а приложение "Галерея" должно иметь доступ к месторасположению пользователя.

В разделе "Video editor" разработчики Xiaomi добавили функцию редактирования видео. Теперь в видео пользователи могут накладывать различные эффекты, текст и музыку, без применения дополнительных программ.

Кроме того, в меню "Галерея" с альбомами был добавлен пункт "Оптимизация", включающий в себя функции очистки (скриншотов и других фото с телефона), привычную корзину (в котором изъятые снимки хранятся 30 дней) и папку "Trash".

iOS

В "Редакторе снимков экрана" был изменен дизайн и добавлены все функции, которые есть в приложении Gallery Editor ", поэтому его уже можно спокойно удалять из своего смартфона . Внешне приложение Xiaomi становится все более похоже на интерфейс

Функцию создания снимка экрана в произвольной области на устройствах Xiaomi можно включить через "Настройки" -> "Другие параметры" -> "Функции жестов" -> "Частичный снимок экрана". Такая возможность пока есть только на смартфонах Redmi Note 10 Pro.

Напомним, Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат обновление Android 12.