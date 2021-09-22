Xiaomi добавила новые функции в приложение "Галерея"

Xiaomi постоянно добавляет новые функции в свои смартфоны. Среди последних изменений - обновление популярного приложения "Галерея", которым пользуются все владельцы устройств.

Xiaomi запустит масштабное обновление приложения “Галерея“: что изменится для пользователей

В боковом меню появится два новых пункта: "Map" и "Video editor". В разделе "Map" все фотографии будут отмечены на карте исходя из места, где они были сделаны. Чтобы эта функция работала, на смартфоне должен быть активен GPS, а приложение "Галерея" должно иметь доступ к месторасположению пользователя.

В разделе "Video editor" разработчики Xiaomi добавили функцию редактирования видео. Теперь в видео пользователи могут накладывать различные эффекты, текст и музыку, без применения дополнительных программ.

Кроме того, в меню "Галерея" с альбомами был добавлен пункт "Оптимизация", включающий в себя функции очистки (скриншотов и других фото с телефона), привычную корзину (в котором изъятые снимки хранятся 30 дней) и папку "Trash".

Xiaomi запустит масштабное обновление приложения “Галерея“: что изменится для пользователей
В "Редакторе снимков экрана" был изменен дизайн и добавлены все функции, которые есть в приложении Gallery Editor ", поэтому его уже можно спокойно удалять из своего смартфона. Внешне приложение Xiaomi становится все более похоже на интерфейс iOS.

Функцию создания снимка экрана в произвольной области на устройствах Xiaomi можно включить через "Настройки" -> "Другие параметры" -> "Функции жестов" -> "Частичный снимок экрана". Такая возможность пока есть только на смартфонах Redmi Note 10 Pro.

Напомним, Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат обновление Android 12.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vodafone запустил новую услугу для защиты информации в смартфонеVodafone запустил новую услугу для защиты информации в смартфоне
Киевстар предложил абонентам сэкономить до 149 гривенКиевстар предложил абонентам сэкономить до 149 гривен
Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC функцию бесконтактных платежейXiaomi Mi Smart Band 6 NFC функцию бесконтактных платежей
Razer представила охлаждающие чехлы Arctech для iPhone 13Razer представила охлаждающие чехлы Arctech для iPhone 13
Представлен Cat S22 Flip — защищённый смартфон-раскладушка на AndroidПредставлен Cat S22 Flip — защищённый смартфон-раскладушка на Android
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC функцию бесконтактных платежейXiaomi Mi Smart Band 6 NFC функцию бесконтактных платежей
Xiaomi привезла в Европу свой первый за долгое время планшетXiaomi привезла в Европу свой первый за долгое время планшет
Google представил пользователям Android-смартфонов новое мобильное приложениеGoogle представил пользователям Android-смартфонов новое мобильное приложение
ПЦУ запустила мобильное приложение с картами храмов, молитвами и чатом со священникамиПЦУ запустила мобильное приложение с картами храмов, молитвами и чатом со священниками
Xiaomi представила проект умных очков (фото, видео)Xiaomi представила проект умных очков (фото, видео)
Apple показала новые iPhone 13, Apple Watch 7 и iPad 9. Акции отреагировали падением (фото, видео)Apple показала новые iPhone 13, Apple Watch 7 и iPad 9. Акции отреагировали падением (фото, видео)
Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат обновление Android 12Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат обновление Android 12
Скрытые функции в новых смартфонах Xiaomi: как воспользоватьсяСкрытые функции в новых смартфонах Xiaomi: как воспользоваться
Смартфоны Xiaomi и Apple стремительно дорожают: названа причинаСмартфоны Xiaomi и Apple стремительно дорожают: названа причина
Xiaomi блокирует нелегальные смартфоныXiaomi блокирует нелегальные смартфоны
Последние новости
Подгружаем последние новости