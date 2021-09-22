Киевстар запустил выгодный тарифный план

Оператор сотовой связи Киевстар запустил лучший тарифный план текущего года. В рамках пакета услуг абоненты получают массу полезных возможностей по сравнительно недорогой цене.

Киевстар запустил самый лучший тарифный план 2021 года

Оплатить предоставленные Киевстар услуги можно наперед или в конце месяца, по факту использования. Поскольку тарифный план является контрактным, то его стоимость будет существенно ниже, чем в пакетах услуг по предоплате.

Кроме того, тарифный план позволяет абонентам Киевстар подключить к личному счету близких людей и оплачивать их расходы на мобильную связь и интернет.

Все пользователи тарифного плана получают безлимитный доступ к высокоскоростному мобильному интернету 3G или 4G, а также неограниченное количество минут на звонки внутри сети Киевстар.

Киевстар запустил самый лучший тарифный план 2021 года

Пакет включает 180 минут на звонки за рубеж – в РоSSию, Германию, Италию, Польшу и Чехию, а также на номера других операторов по Украине.

Абонплата в месяц составляет всего 225 гривен. Подключить тарифный план, который получил название "Smart +", можно в любом официальном магазине Киевстар, при себе следует иметь паспорт и идентификационный код.

Напомним, Киевстар запустил новую услугу для тех, у кого бывают случаи, когда на счету не остается денег, но очень нужно сделать срочный звонок.


Шевченко Лилия, Тудей

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