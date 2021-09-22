Киевстар запустил выгодный тарифный план
Оператор сотовой связи Киевстар запустил лучший тарифный план текущего года. В рамках пакета услуг абоненты получают массу полезных возможностей по сравнительно недорогой цене.
Оплатить предоставленные Киевстар услуги можно наперед или в конце месяца, по факту использования. Поскольку тарифный план является контрактным, то его стоимость будет существенно ниже, чем в пакетах услуг по предоплате.
Кроме того, тарифный план позволяет абонентам Киевстар подключить к личному счету близких людей и оплачивать их расходы на мобильную связь и интернет.
Все пользователи тарифного плана получают безлимитный доступ к высокоскоростному мобильному интернету 3G или 4G, а также неограниченное количество минут на звонки внутри сети Киевстар.
Пакет включает 180 минут на звонки за рубеж – в РоSSию, Германию, Италию, Польшу и Чехию, а также на номера других операторов по Украине.
Абонплата в месяц составляет всего 225 гривен. Подключить тарифный план, который получил название "Smart +", можно в любом официальном магазине Киевстар, при себе следует иметь паспорт и идентификационный код.
Напомним, Киевстар запустил новую услугу для тех, у кого бывают случаи, когда на счету не остается денег, но очень нужно сделать срочный звонок.