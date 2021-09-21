Apple выпустила iOS 15 для iPhone

Apple выпустила операционную систему iOS 15 для iPhone, а также iPadOS 15 — для iPad и watchOS 8 — для Apple Watch. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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Что известно

Операционная система для смартфонов получила новый дизайн, в ней доработали приложения «Погода», «Карты» и «Кошелек», а также изменили приложение «Камера». Теперь оно способно распознавать текст и объекты на фотографиях.

На iPad добавили библиотеку приложений и улучшили виджеты.

В Apple Watch — функцию контроля качества сна, возможность создавать циферблат из портретных снимков, а также приложение для медитации.

Напомним