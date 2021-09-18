Планшет Microsoft Surface Go 3 полностью рассекречен за дни до анонса

22 сентября корпорация Microsoft проведёт презентацию новых устройств Surface, в число которых войдёт планшет Surface Go 3. Подробные характеристики и изображения этого гаджета появились на сайте одного из сетевых ретейлеров — на площадке Shopee.

Планшет Microsoft Surface Go 3 полностью рассекречен за дни до анонса

Здесь и ниже изображения WinFuture

Сообщается, что покупатели смогут выбирать между версиями устройства с процессором Intel Pentium 6500Y (два ядра; четыре потока; 1,6–3,4 ГГц) и Core i3-10100Y (два ядра; четыре потока; 1,3–3,9 ГГц).

Объём оперативной памяти составит 4 или 8 Гбайт. Будут доступны варианты с флеш-модулем eMMC вместимостью 64 Гбайт и твердотельным накопителем ёмкостью 128 Гбайт.

Планшет Microsoft Surface Go 3 полностью рассекречен за дни до анонса

Планшет Surface Go 3 получит 10,5-дюймовый дисплей PixelSense с разрешением 1920 x 1280 точек, соотношением сторон 3:2 и контрастностью 1500:1. Графическая составляющая — интегрированный контроллер Intel UHD Graphics 615.

Говорится о наличии адаптеров Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, тыльной 8-мегапиксельной камеры, фронтальной камеры на основе 5-мегапиксельного сенсора, стереофонических динамиков, слота microSD, порта USB Type-C и 3,5-мм гнезда для наушников.

Планшет Microsoft Surface Go 3 полностью рассекречен за дни до анонса

В набор сенсоров войдут акселерометр, гироскоп, магнитометр и датчик освещённости. Указаны габариты и масса — 245 x 175 x 8,3 мм и 640 г.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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