Представлен Cat S22 Flip — защищённый смартфон-раскладушка на Android

В ассортименте компании Cat Phones появился весьма необычный смартфон — защищённая от механических повреждений модель Cat S22 Flip, ориентированная на использование на производствах, строительных площадках, открытых пространствах и пр.

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Аппарат выполнен в формате классической раскладушки. При этом он имеет защищённое исполнение в соответствии со стандартами IP68 и MIL-SPEC 810H. Устройству, в частности, не страшны падения с 1,8-метровой высоты на металлическую поверхность. Кроме того, выдерживаются 35-минутные погружения под воду на глубину до 1,5 метра.

В качестве программной платформы применяется операционная система Android 11 Go Edition с доступом к магазину Google Play и рядом предустановленных приложений.

Необычный смартфон оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 215. Чип содержит четыре вычислительных ядра Arm Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,3 ГГц, графический ускоритель Adreno 308 и модем LTE Category 4. Объём оперативной памяти составляет только 2 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — 16 Гбайт.

Основной экран имеет размер всего 2,8 дюйма по диагонали и обладает разрешением 640 x 480 точек. При этом он поддерживает сенсорное управление. Есть классическая буквенно-цифровая клавиатура, вспомогательный внешний экран и 5-мегапиксельная камера.

Цена Cat S22 Flip — приблизительно 230 долларов США .



