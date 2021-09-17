Razer представила охлаждающие чехлы Arctech для iPhone 13

Razer представила третье поколение чехлов для мобильных геймеров, которые намерены играть на iPhone 13. Особенность новых чехлов, помимо агрессивного дизайна в фирменном стиле Razer, заключается в том, что они разработаны специально для того, чтобы охлаждать смартфон.

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Новые чехлы Razer разработаны таким образом, чтобы отводить лишнее тепло от задней части смартфона, а не изолировать его и отражать обратно в устройство, как это обычно делают традиционные резиновые чехлы. Задняя часть аксессуара усеяна видимыми вентиляционными каналами, через которые отводится тепло, выделяемое смартфоном во время интенсивных игровых сессий. За этими отверстиями находится теплопроводящий слой, который эффективно поглощает тепло задней панели смартфона. Кроме того, углы чехла усилены термопластическими эластомерами, которые не только обладают высокой теплопроводностью, но и изготовлены из нетоксичных перерабатываемых пластиков.

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Чехол имеет нескользящую внешнюю поверхность, что обеспечивает надёжный захват смартфона. Однако, даже если он выскользнет из рук, жёсткая полимерная основа сможет поглотить довольно сильный удар. Razer утверждает, что чехол покрыт противомикробным защитным слоем, который предотвращает рост бактерий. Чехол полностью совместим с беспроводной зарядкой Qi и Apple MagSafe.

phonearena.com

Новые чехлы Arctech и Arctech Pro доступны для всех смартфонов серии iPhone 13. Их стоимость составляет $44,99.



