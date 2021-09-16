Американская компания продала ОАЭ софт для взлома iPhone наподобие Pegasus — теперь сделку расследует ФБР

В последнее время в Сети обсуждается инструмент для взлома iPhone под названием Pegasus, который использовался различными спецслужбами и не только. Например, не так давно стало известно, что правоохранители Германии приобрели это ПО. Теперь же выяснилось, что американская компания разработала и продала аналогичный инструмент шпионскому агентству из ОАЭ ещё в 2016 году. Теперь эту сделку расследует ФБР.

Американская компания продала ОАЭ софт для взлома iPhone наподобие Pegasus — теперь сделку расследует ФБР

phonearena.com

В документах, опубликованных Министерством юстиции США во вторник, подробно описывается, как продаже ПО поспособствовала группа американских наёмников, работающих на Абу-Даби, не имея на это разрешения Вашингтона. Однако в документах по делу не сообщается, кто именно продал ОАЭ мощный инструмент для взлома iPhone, который был использован сотни раз в рамках обширной кампании слежки и шпионажа, жертвами которой стали диссиденты, правозащитники и геополитические соперники властей ОАЭ.

Тем не менее, источники сообщили, что шпионский софт был разработан и продан американской фирмой Accuvant, которая несколько лет назад объединилась с другой компанией, работающей в сфере кибербезопасности, под названием Optiv. Представитель последней заявил, что Optiv не является предметом расследования ФБР и полностью сотрудничает с Министерством юстиции.

Американская компания продала ОАЭ софт для взлома iPhone наподобие Pegasus — теперь сделку расследует ФБР

phonearena.com

Шпионская программа, проданная Accuvant, стала основным инструментом в эмиратской программе Karma, которой руководило шпионское агентство DarkMatter. О существовании программы Karma и эксплойта в iMessage широкой общественности впервые стало известно в 2019 году. Теперь США оштрафовали трёх бывших военных и сотрудников разведки на $1,68 млн за сотрудничество с хакерами из ОАЭ, которое включало помощь в приобретении продукта Accuvant и координирование хакерских атак. Сообщается, что одновременно с ОАЭ эксплойт был продан и ряду других клиентов.

На момент продажи софта, Accuvant являлась лабораторией исследований и разработок, базирующейся в Денвере. Её деятельность заключалась в исследовании эксплойтов для iOS, а также их продаже американским военным подрядчикам. Позже компания стала частью Optiv и покинула хакерскую индустрию. Тем не менее, её бывшие сотрудники основали Grayshift, специализирующуюся на создании продуктов для взлома iPhone.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vodafone запустил новую услугу для защиты информации в смартфонеVodafone запустил новую услугу для защиты информации в смартфоне
Киевстар снизил тарифы на мобильную связьКиевстар снизил тарифы на мобильную связь
Xiaomi блокирует нелегальные смартфоныXiaomi блокирует нелегальные смартфоны
Смартфоны Xiaomi и Apple стремительно дорожают: названа причинаСмартфоны Xiaomi и Apple стремительно дорожают: названа причина
Apple предупредила, что вибрации мотоцикла могут повредить камеру iPhoneApple предупредила, что вибрации мотоцикла могут повредить камеру iPhone
Блок рекламы


Похожие новости
Apple показала новые iPhone 13, Apple Watch 7 и iPad 9. Акции отреагировали падением (фото, видео)Apple показала новые iPhone 13, Apple Watch 7 и iPad 9. Акции отреагировали падением (фото, видео)
iPhone 13 может получить флеш-накопитель объёмом до 1 ТбайтiPhone 13 может получить флеш-накопитель объёмом до 1 Тбайт
Apple предупредила, что вибрации мотоцикла могут повредить камеру iPhoneApple предупредила, что вибрации мотоцикла могут повредить камеру iPhone
Apple представит Watch Series 7 вместе с iPhone 13, но старт продаж может быть отложенApple представит Watch Series 7 вместе с iPhone 13, но старт продаж может быть отложен
Представлен бюджетный смартфон HiSense U50 с дизайном в стиле iPhone 12Представлен бюджетный смартфон HiSense U50 с дизайном в стиле iPhone 12
iPhone 13 научится распознавать вас в медицинской маске и с запотевшими очкамиiPhone 13 научится распознавать вас в медицинской маске и с запотевшими очками
Apple хотела добавить в iPhone 13 подэкранный Touch ID, но выбрала другую технологиюApple хотела добавить в iPhone 13 подэкранный Touch ID, но выбрала другую технологию
iPhone 13 полностью рассекречен до анонсаiPhone 13 полностью рассекречен до анонса
В США Apple просканирует изображения и сообщения в iPhone на предмет сексуального насилия над детьмиВ США Apple просканирует изображения и сообщения в iPhone на предмет сексуального насилия над детьми
AirPods 3 выпустят осенью месте с iPhone 13AirPods 3 выпустят осенью месте с iPhone 13
Последние новости
Подгружаем последние новости