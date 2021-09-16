Американская компания продала ОАЭ софт для взлома iPhone наподобие Pegasus — теперь сделку расследует ФБР

В последнее время в Сети обсуждается инструмент для взлома iPhone под названием Pegasus, который использовался различными спецслужбами и не только. Например, не так давно стало известно, что правоохранители Германии приобрели это ПО . Теперь же выяснилось, что американская компания разработала и продала аналогичный инструмент шпионскому агентству из ОАЭ ещё в 2016 году. Теперь эту сделку расследует ФБР.

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В документах, опубликованных Министерством юстиции США во вторник, подробно описывается, как продаже ПО поспособствовала группа американских наёмников, работающих на Абу-Даби, не имея на это разрешения Вашингтона. Однако в документах по делу не сообщается, кто именно продал ОАЭ мощный инструмент для взлома iPhone, который был использован сотни раз в рамках обширной кампании слежки и шпионажа, жертвами которой стали диссиденты, правозащитники и геополитические соперники властей ОАЭ .

Тем не менее, источники сообщили, что шпионский софт был разработан и продан американской фирмой Accuvant, которая несколько лет назад объединилась с другой компанией, работающей в сфере кибербезопасности, под названием Optiv. Представитель последней заявил, что Optiv не является предметом расследования ФБР и полностью сотрудничает с Министерством юстиции.

phonearena.com

Шпионская программа, проданная Accuvant, стала основным инструментом в эмиратской программе Karma, которой руководило шпионское агентство DarkMatter. О существовании программы Karma и эксплойта в iMessage широкой общественности впервые стало известно в 2019 году. Теперь США оштрафовали трёх бывших военных и сотрудников разведки на $1,68 млн за сотрудничество с хакерами из ОАЭ , которое включало помощь в приобретении продукта Accuvant и координирование хакерских атак. Сообщается, что одновременно с ОАЭ эксплойт был продан и ряду других клиентов.

На момент продажи софта, Accuvant являлась лабораторией исследований и разработок, базирующейся в Денвере. Её деятельность заключалась в исследовании эксплойтов для iOS , а также их продаже американским военным подрядчикам. Позже компания стала частью Optiv и покинула хакерскую индустрию. Тем не менее, её бывшие сотрудники основали Grayshift, специализирующуюся на создании продуктов для взлома iPhone.



