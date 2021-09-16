Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC функцию бесконтактных платежей

 Китайская компания Xiaomi привезла в Европу новый фитнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC функцию бесконтактных платежей

Один из самых дешевых девайсов с возможностью оплаты

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC внешне ничем не отличается от своего предшественника Xiaomi Mi Smart Band 6. Девайс все также имеется крупный дисплей с возможностью установки различных циферблатов, а также комплектный силиконовый ремешок.

Главной особенностью Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, как понятно из названия, стал чип NFC, который обеспечивает ему поддержку бесконтактных платежей. Также новинка получила возможность работы с голосовым помощником Amazon Alexa.

Отмечается, что Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC выйдет не только на европейском рынке.

В Европе Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC оценен в 55 евро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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