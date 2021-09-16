Аналитики прогнозируют стремительный рост продаж складных смартфонов

Недавно выпущенные Samsung Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 по мнению многих экспертов являются лучшими складными смартфонами на сегодняшний день. Ожидается, что они повысят популярность устройств такого класса. Согласно отчёту исследовательской компании DSCC, продажи складных смартфонов стремительно вырастут в ближайшие кварталы.

gizmochina.com

По данным Display Supply Chain Consultants (DSCC), во втором квартале текущего года было продано 819 тыс. складных смартфонов. Это на 147 % больше, чем во втором квартале прошлого года. Тем не менее, исследовательская компания прогнозирует значительный рост продаж в оставшиеся два квартала этого года. В недавно опубликованном отчёте DSCC заявила, что продажи складных смартфонов вырастут до 2,6 млн единиц в третьем и 3,8 млн единиц в четвёртом квартале.

Оценка компании основана на анализе старта продаж Samsung Galaxy Z Flip3 и Z Fold3, которые привлекают пользователей такими новыми функциями, как водонепроницаемость, поддержка стилуса и подэкранная камера. Согласно отчёту, Samsung потратила колоссальные $2 млрд на продвижение новинок, что свидетельствует о её серьёзных намерениях в этой сфере.

gizmochina.com

DSCC прогнозирует, что годовые поставки складных смартфонов вырастут на 232 % до 7,5 млн единиц в этом году. В 2022 году эти числа составят 112 % и 15,9 млн штук. Ожидается, что к 2026 году отрасль складных смартфонов достигнет показателя в 51 млн проданных устройств.

DSCC ожидает, что в 2021 году 85 % рынка складных смартфонов будет удерживать Samsung. На втором месте разместится Huawei с 10 %. Прогнозируется, что рыночная доля Samsung Display на рынке гибких экранов составит 83,9 % против 83,5 % в прошлом году. При этом в количественном выражении поставки гибких дисплеев вырастут с 3,2 млн в прошлом до 10,4 млн в этом году.



