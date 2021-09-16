Аналитики прогнозируют стремительный рост продаж складных смартфонов

Недавно выпущенные Samsung Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 по мнению многих экспертов являются лучшими складными смартфонами на сегодняшний день. Ожидается, что они повысят популярность устройств такого класса. Согласно отчёту исследовательской компании DSCC, продажи складных смартфонов стремительно вырастут в ближайшие кварталы.

Аналитики прогнозируют стремительный рост продаж складных смартфонов

gizmochina.com

По данным Display Supply Chain Consultants (DSCC), во втором квартале текущего года было продано 819 тыс. складных смартфонов. Это на 147 % больше, чем во втором квартале прошлого года. Тем не менее, исследовательская компания прогнозирует значительный рост продаж в оставшиеся два квартала этого года. В недавно опубликованном отчёте DSCC заявила, что продажи складных смартфонов вырастут до 2,6 млн единиц в третьем и 3,8 млн единиц в четвёртом квартале.

Оценка компании основана на анализе старта продаж Samsung Galaxy Z Flip3 и Z Fold3, которые привлекают пользователей такими новыми функциями, как водонепроницаемость, поддержка стилуса и подэкранная камера. Согласно отчёту, Samsung потратила колоссальные $2 млрд на продвижение новинок, что свидетельствует о её серьёзных намерениях в этой сфере.

Аналитики прогнозируют стремительный рост продаж складных смартфонов

gizmochina.com

DSCC прогнозирует, что годовые поставки складных смартфонов вырастут на 232 % до 7,5 млн единиц в этом году. В 2022 году эти числа составят 112 % и 15,9 млн штук. Ожидается, что к 2026 году отрасль складных смартфонов достигнет показателя в 51 млн проданных устройств.

DSCC ожидает, что в 2021 году 85 % рынка складных смартфонов будет удерживать Samsung. На втором месте разместится Huawei с 10 %. Прогнозируется, что рыночная доля Samsung Display на рынке гибких экранов составит 83,9 % против 83,5 % в прошлом году. При этом в количественном выражении поставки гибких дисплеев вырастут с 3,2 млн в прошлом до 10,4 млн в этом году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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