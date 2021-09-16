Google представил пользователям Android-смартфонов новое мобильное приложение

Google добавил новую функцию в мобильное приложение Files, которая позволяет освобождать место на смартфоне. Данная возможность появилась в последнем обновлении приложения. Пользователям всего лишь нужно запустить программу и она автоматически удалит ненужные файлы, которые перегружают устройство.

Очистка смартфона происходит благодаря активации опции Smart Storage. Если она включена, то программа автоматически удаляет с телефона фото и видео, для которых были сделаны резервные копии.

Зайдите в Files - Настройки - Очистить, и дайте согласие на удаление файлов. Имейте в виду, что со смартфона автоматически исчезнут медиа, сохранённые в Google Photos, которые были на устройстве в течение 60 дней.