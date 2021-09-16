Google представил пользователям Android-смартфонов новое мобильное приложение
Google добавил новую функцию в мобильное приложение Files, которая позволяет освобождать место на смартфоне. Данная возможность появилась в последнем обновлении приложения. Пользователям всего лишь нужно запустить программу и она автоматически удалит ненужные файлы, которые перегружают устройство.
Очистка смартфона происходит благодаря активации опции Smart Storage. Если она включена, то программа автоматически удаляет с телефона фото и видео, для которых были сделаны резервные копии.
Зайдите в Files - Настройки - Очистить, и дайте согласие на удаление файлов. Имейте в виду, что со смартфона автоматически исчезнут медиа, сохранённые в Google Photos, которые были на устройстве в течение 60 дней.
Подобная функция первой появлялась на смартфонах Pixel, а теперь стала доступна всем остальным владельцам Android-смартфонов.
Чистить кэш и избавляться от ненужных файлов пользователям смартфонов Android нужно не реже, чем раз в 2 месяца. В результате ежедневного пользования браузером объем, который он занимает на смартфоне, разрастается до нескольких гигабайт. Можно воспользоваться встроенной очисткой памяти, чтобы не скачивать посторонние программы.
На смартфонах Android перейдите в "Настройки" - "Приложения", и найдите вкладку браузера Chrome. Далее перейдите в раздел "Память" - "Управление местом", нажмите на кнопку "Освободить место" и дождитесь удаления.
Напомним, Google Chrome тестирует новые полезные функции для пользователей Android-смартфонов.