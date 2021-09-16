Apple удалила из App Store клавиатуру FlickType для Apple Watch, а затем выпустила её клон

Apple удалила из App Store клавиатуру FlickType для Apple Watch, а затем выпустила её клон

Вчера Apple провела мероприятие, посвящённое анонсу новых продуктов. В ходе презентации Apple Watch было упомянуто о новой полноценной программной клавиатуре для умных часов. Любопытно, что в прошлом месяце практически идентичная клавиатура под названием FlickType была удалена из App Store.

Коста Элефтериу (Kosta Eleftheriou), разработчик FlickType, сообщил, что Apple начала отклонять обновления для приложения, заявляя, что они требуют полный доступ к системе. Элефтериу оспорил этот факт, заявив что приложение работает без разрешений. Некоторое время в App Store его клавиатура для Apple Watch оставалась, но потом калифорнийский техногигант удалил её из магазина приложений, сказав, что на умных часах нельзя использовать клавиатуру.

Теперь Apple анонсировала собственную почти идентичную клавиатуру для смарт-часов, спустя семь лет после того, как были выпущены Apple Watch первого поколения. Элефтериу считает, что здесь нет никакого совпадения, и Apple просто украла идею его продукта. Разработчик уже подал в суд на компанию.

Apple удалила из App Store клавиатуру FlickType для Apple Watch, а затем выпустила её клон

В прошлом Apple неоднократно использовала идеи сторонних разработчиков для создания собственных продуктов. В нынешних условиях, когда разработчики не лучшим образом настроены по отношению к техногигантам, такое поведение Apple может повлечь за собой для компании неприятные последствия. Поскольку она базируется в Калифорнии, её действия могут быть квалифицированы как прямое нарушение закона штата о недобросовестной конкуренции.

Напомним, на прошлой неделе суд вынес решение по делу Epic Games против Apple, запретив «яблочной» компании требовать от разработчиков использовать только платёжную систему App Store.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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