Razer выпустила игровые напальчники для поклонников мобильных игр

Эксперименты Razer по выпуску весьма необычных для её профиля вещей продолжаются. Ранее производитель представил защитную маску Zephyr, ставшую в условиях пандемии COVID-19 логичным развитием проекта Hazel. Теперь компания выпустила игровые напальчники Gaming Finger Sleeve. И нет, это не запоздалая первоапрельская шутка.

Источник изображений: Razer

Новинка предназначена для тех, кто любит проводить марафонские сессии в мобильных многопользовательских играх. Толщина напальчника составляет 0,8 мм. Он впитывает пот и выполнен из нейлона и спандекса. Другими словами, из материалов, использующихся в штанах для занятий йогой или одежде для различных видов спорта. Дополнительно в материал вплетены серебряные волокна.

«Победа на кончиках ваших пальцев. Наденьте Razer Gaming Finger Sleeve и никогда не ошибайтесь в точных движениях, чтобы не лишиться победы в мобильных баталиях. Наши напальчники выполнены из дышащего материала, обеспечивающего прохладу вашим пальцам, а также максимальный уровень контроля и точности, необходимых в пылу виртуальных сражений», — гласит описание новинки на сайте компании.

Стоимость пары напальчников Razer Gaming Finger Sleeve составляет $10. Приобрести можно на сайте Razer.



