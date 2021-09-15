Новая услуга от Vodafone позволит миллионам абонентов сотового оператора чувствовать себя спокойнее и увереннее. Опция будет полезна абсолютно для всех пользователей в Украине.

Украинцы хранят в памяти своих смартфонов огромное количество конфиденциальной информации. Если ранее, когда люди пользовались преимущественно простыми кнопочными телефонами, об антивирусных программах для них никто не задумывался. Со временем гаджеты усовершенствовались на столько, что теперь без надежной защиты от злоумышленников можно потерять доступ к аккаунтам в соцсетях и лишиться всех денег на банковских счетах.

Vodafone предлагает своим абонентам подключить услугу, которая позволит установить на смартфоне антивирус Zillya. Программное обеспечение создано для защиты девайса от любых вирусов и сетевых угроз.

При подключении антивируса от Vodafone, пользователи также смогут вносить в черный список любые телефонные номера, чтобы не дать им возможности осуществлять звонки или СМС-рассылку на свой телефон.

Еще одна удобная опция антивируса от Zillya Vodafone запустил новую услугу для защиты информации в смартфоне – это функция родительского контроля. Родители смогут заблокировать определенные сайты, чтобы дети не смогли их посещать. Это могут быть игровые сайты, интернет-магазины, ресурсы с недопустимым для несовершеннолетних лиц контентом.

Напомним, оператор сотовой связи Vodafone запускает услуги, которых нет в Украине.