ПЦУ запустила мобильное приложение с картами храмов, молитвами и чатом со священниками
Сейчас в нем доступны 5 разделов.
Православная Церковь Украины запустила мобильное приложение "Моя церковь".
Об этом свидетельствуют данные в Google Play.
Сейчас в нем доступны 5 разделов:
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карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ)
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календарь церковных праздников и важных событий;
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молитвы;
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новости из жизни церкви;
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личный кабинет - где пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться на темы духовной жизни через онлайн-чат со священником.
"С ним Вы можете оперативно получать актуальные уведомления и новости из жизни Церкви, найти ответы на свои вопросы, увидеть, где находится ближайший к Вам храм и узнать из церковного календаря о праздниках и важных событиях. А если Вы в дороге или просто не имеете под рукой молитвенника, то пригодятся размещены в приложении молитвы. Для тех, кто хочет пообщаться на темы духовной жизни, реализована возможность онлайн-чата со священником. Приобщайтесь к большой семье поместной Украинской Православной Церкви. Наша Церковь открыта для всех!", - говорится в описании приложения.
Напомним, ранее ПЦУ создала официальные страницы в Instagram и Twitter. А во время острой фазы заболевания коронавирусом ПЦУ проводила богослужения в режиме онлайн.