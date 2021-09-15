ПЦУ запустила мобильное приложение с картами храмов, молитвами и чатом со священниками

Сейчас в нем доступны 5 разделов.

Православная Церковь Украины запустила мобильное приложение "Моя церковь".

Об этом свидетельствуют данные в Google Play.

Сейчас в нем доступны 5 разделов:

карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ)

календарь церковных праздников и важных событий;

молитвы;

новости из жизни церкви;

личный кабинет - где пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться на темы духовной жизни через онлайн-чат со священником.

"С ним Вы можете оперативно получать актуальные уведомления и новости из жизни Церкви, найти ответы на свои вопросы, увидеть, где находится ближайший к Вам храм и узнать из церковного календаря о праздниках и важных событиях. А если Вы в дороге или просто не имеете под рукой молитвенника, то пригодятся размещены в приложении молитвы. Для тех, кто хочет пообщаться на темы духовной жизни, реализована возможность онлайн-чата со священником. Приобщайтесь к большой семье поместной Украинской Православной Церкви. Наша Церковь открыта для всех!", - говорится в описании приложения.

Фото: play.#google#.com