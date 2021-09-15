Google Pixel 6 Pro получит дисплей с разрешением 1440р и частотой 120 Гц, а также тройную камеру с 50-Мп датчиком Samsung

Нынешней осенью компания Google анонсирует смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Подробные характеристики старшей из двух новинок оказались в распоряжении сетевых источников.

Здесь и ниже изображения XDA-Developers

Сообщается, что аппарат будет оборудован дисплеем OLED с загнутыми краями. Размер панели составит 6,71 дюйма по диагонали, разрешение — 3120 x 1440 точек (формат Quad HD+). Говорится об адаптивной частоте обновления, достигающей 120 Гц.

В основу ляжет восьмиядерный процессор Google Tensor в следующей конфигурации: 2 x 2,80 ГГц, 2 x 2,25 ГГц и 4 x 1,80 ГГц. Обработкой графики займётся ускоритель Mali-G78 GPU. Смартфон получит 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5. Покупатели смогут выбирать между версиями с флеш-накопителем вместимостью 128, 256 и 512 Гбайт.

Основная камера будет наделена 50-мегапиксельным датчиком Samsung GN1, 12-мегапиксельным широкоугольным блоком с сенсором Sony IMX386 и 48-мегапиксельным телефотоблоком с датчиком Sony IMX586. Спереди расположится 12-мегапиксельная камера.

Упомянуты адаптеры Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth 5.2 LE, порт USB Type-C 3.1, контроллер NFC , стереофонические динамики и сканер отпечатков пальцев в области дисплея. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Операционная система — Android 12.



