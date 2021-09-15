Xiaomi представила проект умных очков (фото, видео)

Компания Xiaomi сегодня официально представила свои первые умные очки. Это пока лишь концепт, но с явной коммерческой перспективой. Об этом пишет ixbt.com.

Xiaomi представила проект умных очков (фото, видео)
Фото: ixbt.com

Как выглядит новинка

Новинка выглядит как обычные очки, и масса невелика — всего лишь 51 грамм. В устройстве нашлось место для четырёхъядерного процессора, аккумулятора, адаптеров Wi-Fi и Bluetooth, пары камер, а также 497 различных датчиков и различных модулей.

В основе экрана лежит миниатюрная панель MicroLED диагональю всего лишь 0,13 дюйма. В Xiaomi считают, что такое устройство может со временем заменить смартфон.

В компании попытались сделать умные очки чуть больше интеллектуальными, чем современные устройства.

Так, будучи сопряжёнными со смартфоном, они не будут выводить все уведомления, приходящие на телефон — только самые важные.

Информация на экране будет отображаться автоматически в зависимости от ситуации, но и тут приоритет отдаётся только самым необходимым в текущий момент данным.

Очки поддерживают навигацию, могут сами звонить и принимать звонки (есть встроенные микрофоны и громкоговоритель), имеют память для хранения снимков со встроенной камеры. Одна из важных функций — перевод в режиме реального времени, активируемый голосом.

Как выглядит новинка

Новинка выглядит как обычные очки, и масса невелика — всего лишь 51 грамм. В устройстве нашлось место для четырёхъядерного процессора, аккумулятора, адаптеров Wi-Fi и Bluetooth, пары камер, а также 497 различных датчиков и различных модулей.

В основе экрана лежит миниатюрная панель MicroLED диагональю всего лишь 0,13 дюйма. В Xiaomi считают, что такое устройство может со временем заменить смартфон.

В компании попытались сделать умные очки чуть больше интеллектуальными, чем современные устройства.

Так, будучи сопряжёнными со смартфоном, они не будут выводить все уведомления, приходящие на телефон — только самые важные.

Информация на экране будет отображаться автоматически в зависимости от ситуации, но и тут приоритет отдаётся только самым необходимым в текущий момент данным.

Очки поддерживают навигацию, могут сами звонить и принимать звонки (есть встроенные микрофоны и громкоговоритель), имеют память для хранения снимков со встроенной камеры. Одна из важных функций — перевод в режиме реального времени, активируемый голосом.

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