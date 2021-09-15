Motorola представила ультрабюджетный смартфон Moto E20 на базе Android 11 Go Edition

Motorola представила новый смартфон E-серии, предназначенный для потребителей с ограниченным бюджетом или тех, кому необходим простой и надёжный смартфон с базовой функциональностью. Основным преимуществом Moto E20, который работает под управлением Android 11 Go Edition, станет его стоимость — 99 евро.

Motorola представила ультрабюджетный смартфон Moto E20 на базе Android 11 Go Edition

neowin.net

Moto E20 оснащён большим 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9. В качестве аппаратной платформы новинки используется восьмиядерный чипсет Unisoc T606, который дополняют 2 или 4 Гбайт оперативной памяти. В первом случае ёмкость накопителя составит 32 Гбайт, а во втором 64 Гбайт. Смартфон работает под управлением Android 11 Go Edition.

Motorola представила ультрабюджетный смартфон Moto E20 на базе Android 11 Go Edition

gsmarena.com

Moto E20 оборудован двойной основной камерой с главным 13-Мп и вспомогательным 2-Мп сенсором. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона составляет 4000 мА·ч.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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