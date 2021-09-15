Apple показала новые iPhone 13, Apple Watch 7 и iPad 9. Акции отреагировали падением (фото, видео)

В активном режиме экран на 70% ярче чем в предыдущей модели. Кнопки интерфейса увеличены. Теперь экран вмещает на 50% больше текста.

Стекло экрана устойчивее к трещинам. Часы имеют защиту от пыли по стандарту IP6X и от воды. Apple Watch Series 7 имеет батарею на 18 часов работы, а зарядка происходит на 30% быстрее.

Часы будут доступны в пяти новых цветах: алюминий, нержавеющая сталь, титан, а также новые версии Nike и Hermes.

Стоимость часов Apple Watch Series 7 — $ 399. Новая модель часов будет доступна для заказа позднее осенью.

iPad 9

iPad 9 представлены в двух цветах: серебряном и черном. Новый девайс получил чип A13 Bionic, созданный по 7 нм процессу. В компании говорят, что он стал на 20% быстрее, а также, что он в шесть раз быстрее самых популярных планшетов на ОС Android.

Новый iPad имеет широкоугольную фронтальную камеру в 12 МП, также компания адаптирует функцию Center Stage, которая ранее была в iPad Pro. Она помогает оставлять в кадре объекты в движении во время съемки. Использовать ее можно будет как с системным приложением FaceTime, так и посторонними, вроде Zoom.

Кроме того, улучшен автофокус в съемке в темноте. Также встроены 10,2-дюймовый дисплей Retina с технологией True Tone, что адаптирует тон изображения в соответствии с освещением вокруг. iPad защищены технологией TouchID.

Цена iPad 9 начинается от $ 329, минимальная память — 64 Гб, вдвое больше прошлой модели. Максимальная — 256 Гб.

iPad mini

Эту модель в компании называют самым мощным iPad . Он получил новый дизайн, рамки которого уменьшились и вытеснили место под TouchID. Теперь отпечаток пальца скрытый в кнопке разблокировки сверху девайса.

Представленный iPad mini в 5 цветах: фиолетовом, розовом, золотом и черном.

Реакция рынка

Акции Apple с начала презентации новой продукции упали на 1,39% на американской бирже NASDAQ до $ 146,91 на 21:19. От максимумов вторника бумаги потеряли 2,97%, пишет РБК.

Акции Apple традиционно имеют тенденцию к снижению в день презентации новой продукции.

Согласно данным, собранным Bloomberg, акции технологического гиганта падали в трех из четырех случаев, когда Apple представляла новые iPhone. Если исключить рост бумаг на 8,3% в тот день, когда Стив Джобс представил первый iPhone в 2007 году, акции Apple снижались в среднем на 0,8% в день показа новых смартфонов.

По данным исследовательской компании Bespoke Investment Group, такая динамика связана с тем, что инвесторы привыкают к регулярным инновациям от Apple , и многие детали сообщаются уже до презентации.

По мнению экспертов, позитив от новых продуктов обычно уже учтен в цене акций.