Apple показала новые iPhone 13, Apple Watch 7 и iPad 9. Акции отреагировали падением (фото, видео)
Apple на конференции 14 сентября представила линейку новых iPhone, Apple Watch Series 7 и новенькие iPad 9/iPad mini. Акции Apple с начала презентации новой продукции упали на 1,39%. Об этом пишет ЭП.
iPhone 13 и 13 mini
Модели доступны в 5 цветах и алюминиевом корпусе. iPhone 13 имеет диагональ 6,1 дюйма, mini модель — 5,4 дюйма.
Дисплей защищен «керамическим щитом» — сверхпрочным прозрачным стеклом. Обе модели имеют стандарт защиты от влаги IP68.
В новых iPhone изменили передний вид экрана и уменьшили верхнюю панель с камерами и датчиками — таким образом дисплей занимает больше места. По-прежнему модели оборудованы Face ID.
Смартфоны имеют Super Retina XDR OLED дисплеи с яркостью на 28% лучше, однако выше энергоэффективностью. При уличном освещении яркость достигает 800 нт, а для HDR-контента (фото или видео) — 1200 нт.
Телефоны имеют выносливее батарею благодаря новому чипу A15 Bionic, большей батареи и оптимизации. В Apple говорят, что iPhone 13 работает на 2,5 часа больше iPhone 12, а iPhone 13 mini — на 1,5 часа больше iPhone 12 mini.
В моделях камера широкоугольная и может «собирать» на 47% больше света для уменьшения шумов на фото, поэтому может лучше снимать ночью. Также добавлено технологию оптической стабилизации изображения со сдвигом матрицы и диафрагму в ?/1.6.
iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max
Модели имеют дисплей Super Retina XDR с технологией ProMotion с адаптивной скоростью обновления до 120 изображений в секунду. Диагонали составляют 6,1 и 6,7 дюйма.
Камера в Pro серии имеет три камеры для «сверхширокоугольной» и широкоугольной съемки, Cinematic mode и ночного режима. Кроме того, Pro версии позволяют работать с форматом сжатия видео ProRes, что позволяет сохранять высокое качество контента.
Впервые представлены технологии для макросъемки с «сверхширокоугольной камерой» при минимальном расстоянии 2 см. Снимать в макро можно на видео и в таймлапсе.
Доступны модели в 4 цветах: графит, золото, серебро и голубой.
Apple Watch Series 7
Дизайн Apple Watch Series 7 очень похож на дизайн часов предыдущего поколения, однако новинка имеет гораздо больший экран — на 20%. Ширина рамки вокруг дисплея теперь составляет лишь 1,7 мм. Общая форма корпуса имеет «более мягкие, круглые» углы.
В активном режиме экран на 70% ярче чем в предыдущей модели. Кнопки интерфейса увеличены. Теперь экран вмещает на 50% больше текста.
Стекло экрана устойчивее к трещинам. Часы имеют защиту от пыли по стандарту IP6X и от воды. Apple Watch Series 7 имеет батарею на 18 часов работы, а зарядка происходит на 30% быстрее.
Часы будут доступны в пяти новых цветах: алюминий, нержавеющая сталь, титан, а также новые версии Nike и Hermes.
Стоимость часов Apple Watch Series 7 — $ 399. Новая модель часов будет доступна для заказа позднее осенью.
iPad 9
iPad 9 представлены в двух цветах: серебряном и черном. Новый девайс получил чип A13 Bionic, созданный по 7 нм процессу. В компании говорят, что он стал на 20% быстрее, а также, что он в шесть раз быстрее самых популярных планшетов на ОС Android.
Новый iPad имеет широкоугольную фронтальную камеру в 12 МП, также компания адаптирует функцию Center Stage, которая ранее была в iPad Pro. Она помогает оставлять в кадре объекты в движении во время съемки. Использовать ее можно будет как с системным приложением FaceTime, так и посторонними, вроде Zoom.
Кроме того, улучшен автофокус в съемке в темноте. Также встроены 10,2-дюймовый дисплей Retina с технологией True Tone, что адаптирует тон изображения в соответствии с освещением вокруг. iPad защищены технологией TouchID.
Цена iPad 9 начинается от $ 329, минимальная память — 64 Гб, вдвое больше прошлой модели. Максимальная — 256 Гб.
iPad mini
Эту модель в компании называют самым мощным iPad. Он получил новый дизайн, рамки которого уменьшились и вытеснили место под TouchID. Теперь отпечаток пальца скрытый в кнопке разблокировки сверху девайса.
Представленный iPad mini в 5 цветах: фиолетовом, розовом, золотом и черном.
Реакция рынка
Акции Apple с начала презентации новой продукции упали на 1,39% на американской бирже NASDAQ до $ 146,91 на 21:19. От максимумов вторника бумаги потеряли 2,97%, пишет РБК.
Акции Apple традиционно имеют тенденцию к снижению в день презентации новой продукции.
Согласно данным, собранным Bloomberg, акции технологического гиганта падали в трех из четырех случаев, когда Apple представляла новые iPhone. Если исключить рост бумаг на 8,3% в тот день, когда Стив Джобс представил первый iPhone в 2007 году, акции Apple снижались в среднем на 0,8% в день показа новых смартфонов.
По данным исследовательской компании Bespoke Investment Group, такая динамика связана с тем, что инвесторы привыкают к регулярным инновациям от Apple, и многие детали сообщаются уже до презентации.
По мнению экспертов, позитив от новых продуктов обычно уже учтен в цене акций.
Инвесткомпания Bernstein проанализировала, как акции Apple ведут себя до, после и во время презентации новых iPhone по отношению к динамике индекса S&P 500. Согласно исследованию, в день мероприятия бумаги обычно отстают от динамики S&P 500 на 0,2%. Аналогичная корреляция прослеживается и через неделю после презентации. Через один и три месяца акции компании из Купертино опережают индекс широкого рынка всего на 0,3%, после шести месяцев — на 5,9%.