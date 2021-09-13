iPhone 13 может получить флеш-накопитель объёмом до 1 Тбайт

На следующей неделе Apple проведёт мероприятие, в рамках которого, как ожидается, будут представлены новые iPhone. В преддверии этого события стало известно, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max могут получить внутренний накопитель ёмкостью до 1 Тбайт. Об этом заявил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-chi Kuo).

iPhone 13 может получить флеш-накопитель объёмом до 1 Тбайт

Изображение: Engadget

По мнению аналитика, старшие модели iPhone 13 будут поставляться в версиях с накопителем на 128, 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Хотя последний вариант, вероятно, будет значительно дороже других, он может оказаться привлекательным для людей, которые снимают много видео или предполагают приобрести устройство с вместительным накопителем с расчётом на длительное использование.

Аналитик также отметил, что, вероятнее всего, iPhone 13 и iPhone 13 mini получат накопители от 128 Гбайт, тогда как предыдущее поколение устройств оснащалось накопителями объёмом от 64 Гбайт. Также предполагается, что iPhone 13 и iPhone 13 mini получат накопители объёмом до 512 Гбайт, благодаря чему пользователям не нужно будет покупать Pro-версию смартфона, чтобы получить устройство с хранилищем более чем на 256 Гбайт.

Ещё Мин-Чи Куо прогнозирует снижение стоимости беспроводных наушников AirPods текущего поколения. Ожидается, что они останутся на рынке и будут продаваться вместе с AirPods третьего поколения, которые Apple представит на следующей неделе. За счёт этого стоимость моделей предыдущего поколения снизится, а цена AirPods третьего поколения, скорее всего, будет сопоставима со стоимостью AirPods Pro текущего поколения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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