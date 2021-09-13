После проигрыша Apple в суде магазин App Store будет терять миллиарды ежегодно

Судебное решение, вынесенное в США в отношении Apple , выяснявшей отношения с разработчиком игры Fortnite компанией Epic Games, вынудит компанию кардинально изменить бизнес-модель магазина приложений App Store, действовавшую с момента его появления в 2008 году. Это может привести к тому, что владелец маркетплейса будет ежегодно лишаться миллиардов долларов комиссионных выплат.

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Известно, что в пятницу окружной судья Ивонна Гонзалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) постановила, что компания обязана предоставить разработчикам приложений возможность монетизации своих продуктов в обход платёжной экосистемы Apple . Если сейчас компания взимает за покупки приложений и в приложениях комиссию до 30 %, то теперь разработчики смогут размещать в них «кнопки, внешние ссылки и другие призывы к действиям, ведущие пользователей к оплате альтернативными способами».

Оказалось, решение стало не худшим вариантом для Apple . Если бы судья признала компанию монополистом, её могли ожидать куда худшие санкции. Тем не менее потери могут быть вполне чувствительными — комиссии в App Store в прошлом году составили 6,3 миллиарда долларов только в США , большинство поступлений напрямую связано с покупками и подписками в приложениях.

По оценкам экспертов, Apple может начать терять от 1 до 4 миллиардов долларов ежегодно, в зависимости от того, как много разработчиков начнут пользоваться преимуществами новой политики. В самой Apple заявляют о том, что компания одержала победу — поскольку подтвердилось, что она не использует монопольное положение, а «успех не является преступлением».

Ранее в этом месяце компания уже объявила, что позволит разработчикам так называемых «читательских» приложений вроде Netflix и Spotify, новостных и книжных сервисов использовать альтернативные платёжные методы. Тем не менее пятничное постановление означает, что избежать комиссии смогут и разработчики игр. В Apple заявляют, что ещё рано говорить о том, когда изменения вступят в силу — требуются предварительные консультации с судьёй и крупнейшими разработчиками.

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Примечательно, что на связанные с игровой индустрией покупки приходится порядка 70 % доходов App Store, поступающих от менее чем 10 % пользователей платформы. Впрочем, в сравнении с общими доходами Apple , поступления от App Store незначительны. Ожидается, что только в «фискальном» 2021 году компания заработает более 360 миллиардов долларов. Кроме того, многие разработчики, возможно, предпочтут сохранить «приверженность» платёжной системе Apple . Также вопреки ожиданиям судья отказала в допуске на iPhone сторонних магазинов приложений.

Более того, суд в США предусматривает изменения только для разработчиков из США . Другими словами, добровольный допуск альтернативных схем оплаты для «читательских» приложений был глобальным по доброй воле Apple , а возможность не платить комиссию за покупки в играх распространяется только на разработчиков из Соединённых Штатов.

Даже если игру Epic Games вернут в магазин приложений, судебное решение не предусматривает интеграцию сторонней платёжной системы в саму игру — Epic придётся создавать специальный сайт, на котором можно будет заплатить, перейдя по ссылке.

Судья не освободила Epic Games от обязанности компенсировать Apple выгоду, упущенную магазином приложений из-за создания разработчиком системы оплаты в обход App Store. Поскольку на тот момент суд ещё не принял решение, Epic обязана выплатить 3,7 миллиона долларов за покупки, сделанные между августом и октябрём 2020 года. Не исключено, что Epic также придётся заплатить 30 % за покупки, сделанные с ноября 2020 года до вступления решения в силу.



