После проигрыша Apple в суде магазин App Store будет терять миллиарды ежегодно
Судебное решение, вынесенное в США в отношении Apple, выяснявшей отношения с разработчиком игры Fortnite компанией Epic Games, вынудит компанию кардинально изменить бизнес-модель магазина приложений App Store, действовавшую с момента его появления в 2008 году. Это может привести к тому, что владелец маркетплейса будет ежегодно лишаться миллиардов долларов комиссионных выплат.
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Известно, что в пятницу окружной судья Ивонна Гонзалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) постановила, что компания обязана предоставить разработчикам приложений возможность монетизации своих продуктов в обход платёжной экосистемы Apple. Если сейчас компания взимает за покупки приложений и в приложениях комиссию до 30 %, то теперь разработчики смогут размещать в них «кнопки, внешние ссылки и другие призывы к действиям, ведущие пользователей к оплате альтернативными способами».
Оказалось, решение стало не худшим вариантом для Apple. Если бы судья признала компанию монополистом, её могли ожидать куда худшие санкции. Тем не менее потери могут быть вполне чувствительными — комиссии в App Store в прошлом году составили 6,3 миллиарда долларов только в США, большинство поступлений напрямую связано с покупками и подписками в приложениях.
По оценкам экспертов, Apple может начать терять от 1 до 4 миллиардов долларов ежегодно, в зависимости от того, как много разработчиков начнут пользоваться преимуществами новой политики. В самой Apple заявляют о том, что компания одержала победу — поскольку подтвердилось, что она не использует монопольное положение, а «успех не является преступлением».
Ранее в этом месяце компания уже объявила, что позволит разработчикам так называемых «читательских» приложений вроде Netflix и Spotify, новостных и книжных сервисов использовать альтернативные платёжные методы. Тем не менее пятничное постановление означает, что избежать комиссии смогут и разработчики игр. В Apple заявляют, что ещё рано говорить о том, когда изменения вступят в силу — требуются предварительные консультации с судьёй и крупнейшими разработчиками.
bloomberg.com
Примечательно, что на связанные с игровой индустрией покупки приходится порядка 70 % доходов App Store, поступающих от менее чем 10 % пользователей платформы. Впрочем, в сравнении с общими доходами Apple, поступления от App Store незначительны. Ожидается, что только в «фискальном» 2021 году компания заработает более 360 миллиардов долларов. Кроме того, многие разработчики, возможно, предпочтут сохранить «приверженность» платёжной системе Apple. Также вопреки ожиданиям судья отказала в допуске на iPhone сторонних магазинов приложений.
Более того, суд в США предусматривает изменения только для разработчиков из США. Другими словами, добровольный допуск альтернативных схем оплаты для «читательских» приложений был глобальным по доброй воле Apple, а возможность не платить комиссию за покупки в играх распространяется только на разработчиков из Соединённых Штатов.
Даже если игру Epic Games вернут в магазин приложений, судебное решение не предусматривает интеграцию сторонней платёжной системы в саму игру — Epic придётся создавать специальный сайт, на котором можно будет заплатить, перейдя по ссылке.
Судья не освободила Epic Games от обязанности компенсировать Apple выгоду, упущенную магазином приложений из-за создания разработчиком системы оплаты в обход App Store. Поскольку на тот момент суд ещё не принял решение, Epic обязана выплатить 3,7 миллиона долларов за покупки, сделанные между августом и октябрём 2020 года. Не исключено, что Epic также придётся заплатить 30 % за покупки, сделанные с ноября 2020 года до вступления решения в силу.