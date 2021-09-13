Qualcomm готовит чипы SM6225 и SM6375 для смартфонов среднего класса

Как сообщило немецкое издание WinFuture, Qualcomm готовит к анонсу несколько новых мобильных процессоров для устройств среднего класса. Часть из них ориентирована на недорогие игровые смартфоны, остальные адресованы гаджетам массового рынка.

Qualcomm готовит чипы SM6225 и SM6375 для смартфонов среднего класса

Источник: winfuture.de

Первый процессор получил модельный индекс SM6375. Он предусматривает 8-ядерную конфигурацию с 4 производительными ядрами Gold и 4 экономичными Silver, а также интегрированный 5G-модем. Сейчас процессор тестируется в разных конфигурациях, на рынок он может выйти в 4 различных вариантах. Тестовые конфигурации отличаются только тактовыми частотами: от 2,1 до 2,5 ГГц на ядрах Gold, от 1,8 до 2,2 ГГц на Silver, а также от 800 до 960 МГц на графическом процессоре.

Известно также, что в одной из версий данный процессор будет поддерживать работу с дисплеями 144 Гц — WinFuture предполагает, что он будет ориентирован на игровые устройства. К моменту выхода на рынок данный чип в базовой версии может получить название Snapdragon 695, а игровая версия будет называться Snapdragon 695G.

Второй процессор, который готовится к релизу, носит модельный номер SM6225. Он предназначен для менее производительных решений среднего класса. Подробная информация о конфигурации и частотах пока отсутствует, но предполагается, что чип станет преемником Snapdragon 665, который на этапе тестирования проходил под индексом SM6125.

На принадлежность к решениям среднего класса указывает тот факт, что SM6225 тестируется на устройстве с 6 Гбайт оперативной памяти, встроенным накопителем UFS 2.2 на 128 Гбайт, а также дисплеем с разрешением FHD+ и частотой 90 Гц. Известно также, что производство обеих моделей поручено TSMC, однако техпроцесс пока тоже не уточняется.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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