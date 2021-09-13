Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат обновление Android 12

Операционная система Android 12 скоро получит обновление, которое войдет в состав прошивки MIUI 13. В компании Xiaomi назвали модели смартфонов, которые первыми получат новейшую операционную систему.

По данным китайского производителя, первыми обновление получат такие смартфоны под брендом Mi: Mi 4, Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 11i, Mi 11T Pro, Mi 11 Lite 4G и 5G, а также Mi 10 Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10S.

Среди моделей Redmi, обновление получат: K40, K40 Pro, K40 Pro, K30S, K30 Pro, K30 Pro Zoom, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max, Redmi 10X 5G, 10X Pro, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9 5G, Note 9T, Note 9 Pro 5, Note 10 Note 10S, Note 10T, Note 10 5G, Note 10 JE, Note 10 Pro 5G, K30, K30 5G, K30 5G Racing, K30i 5G, K30 Ultra , K40 Gaming.

Среди других устройств Xiaomi до Android 12 обновятся смартфоны POCO F3, F2 Pro и X3 Pro.

Все остальные модели смартфонов под брендами Xiaomi , Redmi и POCO, которые не были перечислены, не будут обновляться до новой операционной системы. Производители постоянно выпускают новые модели, поэтому владельцам смартфонов 3-5-летней давности стоит задуматься над покупкой нового гаджета.

Напомним, какие полезные функции получат пользователи Android 12 после последнего обновления.