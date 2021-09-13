Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат обновление Android 12

Операционная система Android 12 скоро получит обновление, которое войдет в состав прошивки MIUI 13. В компании Xiaomi назвали модели смартфонов, которые первыми получат новейшую операционную систему.

Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат обновление Android 12

По данным китайского производителя, первыми обновление получат такие смартфоны под брендом Mi: Mi 4, Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 11i, Mi 11T Pro, Mi 11 Lite 4G и 5G, а также Mi 10 Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10S.

Среди моделей Redmi, обновление получат: K40, K40 Pro, K40 Pro, K30S, K30 Pro, K30 Pro Zoom, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max, Redmi 10X 5G, 10X Pro, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9 5G, Note 9T, Note 9 Pro 5, Note 10 Note 10S, Note 10T, Note 10 5G, Note 10 JE, Note 10 Pro 5G, K30, K30 5G, K30 5G Racing, K30i 5G, K30 Ultra , K40 Gaming.

Среди других устройств Xiaomi до Android 12 обновятся смартфоны POCO F3, F2 Pro и X3 Pro.

Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат обновление Android 12
Все остальные модели смартфонов под брендами Xiaomi, Redmi и POCO, которые не были перечислены, не будут обновляться до новой операционной системы. Производители постоянно выпускают новые модели, поэтому владельцам смартфонов 3-5-летней давности стоит задуматься над покупкой нового гаджета.

Напомним, какие полезные функции получат пользователи Android 12 после последнего обновления.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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