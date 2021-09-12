Скрытые функции в новых смартфонах Xiaomi: как воспользоваться

На финальных этапах разработки последней версии MIUI 12.5. разработчики продолжают тестировать новые функции, которые станут доступными для всех пользователей. Некоторые старые полезные настройки с новой прошивки были удалены, а на замену им пришли новые. Получить доступ ко всем функциям MIUI пользователи Xiaomi смогут с помощью приложения "Settings Database Editor".

Как воспользоваться функцией снимка экрана в новых смартфонах Xiaomi

Данное приложение помогает добавлять некоторые функции, которые были искусственно ограничены на финальных этапах разработки последней версии MIUI 12.5, например, функцию создания снимка экрана смартфона.

Так, функцию создания снимка экрана в произвольной области на устройствах Xiaomi можно включить через "Настройки" -> "Другие параметры" -> "Функции жестов" -> "Частичный снимок экрана". Такая возможность точно есть на смартфонах Redmi Note 10 Pro.

Если ваша операционная система еще не обновилась до MIUI 12.5, тогда придется скачать на смартфон приложение "Settings Database Editor" (SetEdit) в Play Market, нажать в нем "+Добавить новый вариант", вписать в окно "three_gesture_long_press" и нажать на кнопку "Сохранить изменения".

Как воспользоваться функцией снимка экрана в новых смартфонах Xiaomi
В следующем меню вводите "partial_screen_shot" и нажимаете кнопку "Сохранить изменения". Теперь при нажатии трех пальцев на экране пользователь смартфона автоматически сможет сделать скриншот любой области экрана.

Ранее сообщалось, по какой причине в мире стремительно дорожают популярные смартфоны Xiaomi и Apple.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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