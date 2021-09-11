Xiaomi блокирует нелегальные смартфоны

Компания Xiaomi начала блокировать некоторые смартфоны в разных странах мира, в том числе и на территории Украины. Названы модели, которые рано или поздно отключат, а их владельцам придется покупать новые устройства.

Смартфоны китайской корпорации Xiaomi, которые были нелегально или полулегально ввезены на территорию разных государств, начали активно блокировать.

Если ранее поступали единичные сообщения о прекращении работу устройств Xiaomi, то с недавнего времени все изменилось. Компания решила бороться с нелегальным распространением своих смартфонов по всему миру. Блокировать решено даже девайсы, которые предназначены для использования в одном регионе, но работают совершенно в другом.

Массовые случаи блокировки смартфонов Xiaomi на данный момент происходят в Северной Корее, Сирии, на Кубе, в Иране, Судане и в Украине, на территории полуострова Крым. Отчеты о препятствовании работы гаджетов Xiaomi можно встретить на различных площадках, включая социальные сети, форумы Reddit и XDA-Developers.

"Политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы попытались его активировать. Пожалуйста, обратитесь напрямую к продавцам за дополнительной информацией", - сообщение с подобным текстом о блокировке появляется на экране нелегальных гаджетов.

Напомним, ранее в корпорации Xiaomi сообщили об исправлении самой распространенной проблемы своих смартфонов, на которую жаловались пользователи много лет.