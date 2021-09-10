Vivo представила почти флагманские смартфоны X70 и X70 Pro с продвинутыми камерами и мощными чипами

Сегодня китайская компания Vivo представила семейство флагманских смартфонов X70, в которое помимо титульной модели вошли V70 Pro и V70 Pro+. Новинки получили высококлассные камеры, разработанные совместно с ZEISS, и высокопроизводительные аппаратные платформы. Смартфоны серии X70 поступят в продажу с 17 сентября по цене от $575.

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Базовый Vivo X70 основан на чипе MediaTek Helio 1200, который работает в связке с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя может составлять 128 или 256 Гбайт. В качестве дисплея используется 6,56-дюймовая матрица с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон может похвастаться тройной основной камерой, которая состоит из основного 40-Мп и двух вспомогательных 12-Мп датчиков. В качестве главного сенсора используется Sony IMX766V. Устройство оснащено 4400-мА·ч аккумулятором, который поддерживает 44-Вт быструю зарядку.

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Vivo X70 Pro построен на базе Samsung Exynos 1080. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 Гбайт. Ёмкость накопителя может быть равен 128, 256 или 512 Гбайт. Основная камера Vivo X70 Pro состоит из основного 50-Мп датчика, двух дополнительных 12-Мп сенсоров и 8-Мп камеры с объективом-перископом, обеспечивающим пятикратный оптический зум. В устройстве используется фирменный чип обработки изображений Vivo V1. Ёмкость батареи составляет 4450 мА·ч. Поддерживается быстрая 44-Вт зарядка. В остальном характеристики смартфона повторяют параметры базового Vivo X70.

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Vivo X70 поступит в продажу 30 сентября по цене $575 за базовую версию. X70 Pro выйдет на рынок 17 сентября. Цена самой доступной модификации составит $665.



