Исследователи поставили под сомнение конфиденциальность переписки в WhatsApp

По данным некоммерческой организации ProPublica, занимающейся проведением журналистских расследований, компания Facebook, являющаяся материнской для WhatsApp, каким-то образом может просматривать содержимое пользовательских сообщений. Если это действительно так, то Facebook, вероятно, ждёт очередной скандал, поскольку компания неоднократно заявляла, что не имеет доступа к пользовательским сообщениям.

Исследователи поставили под сомнение конфиденциальность переписки в WhatsApp

Изображение: 9to5 Mac

При наличии сквозного шифрования (end-to-end encryption), когда данные передаются в зашифрованном виде и расшифровываются непосредственно на пользовательских устройствах, у Facebook не должно быть доступа к содержимому посланий. Источник говорит, что сотрудники WhatsApp просматривают сообщения, которые помечаются пользователями как неприемлемый контент. Также отмечается, что компания собирает большие объёмы метаданных для обнаружения запрещённого контента без необходимости просматривать содержимое сообщений. Со ссылкой на сотрудников мессенджера отмечается, что модераторы имеют возможность «проверять сообщения, изображение и видео пользователей».

WhatsApp имеет огромную пользовательскую базу, поэтому часто платформа используется для распространения дезинформации и запрещённого контента. Компания предпринимает усилия для борьбы с этим, использует специальные алгоритмы идентификации посланий на основе анализа метаданных, применяет ограничения на количество пересылаемых сообщений и др. По данным ProPublica, модераторы сервиса всё же имеют доступ к содержимому пользовательских сообщений.

«Перед отправкой сообщения на экране пользовательского устройства появляется уведомление: «Никто за пределами этого чата, даже WhatsApp, не может читать или прослушивать сообщения». Эти заявления не соответствуют действительности. В WhatsApp более 1000 контрактных сотрудников подразделений в Остине, штат Техас, Дублине и Сингапуре занимаются изучением миллионов фрагментов пользовательского контента», — говорится в материале ProPublica. Также отмечается, что модераторы используют специальное программное обеспечение для просмотра сообщений, помечаемых пользователями как неподобающий контент.

По данным источника, модераторы WhatsApp работают в условиях строгой секретности. В списках вакансий на должность «сотрудник по модерации контента» не упоминается Facebook или WhatsApp, а при приёме на работу людям приходится подписывать соглашение о неразглашении. Поскольку в WhatsApp используется шифрование, ИИ-алгоритмы не могут самостоятельно сканировать все чаты. Вместо этого модераторы получают доступ к контенту пользователя, чьё сообщение помечается как неподобающее. Модератору пересылается предположительно оскорбительное сообщение вместе с четырьмя предыдущими репликами, включая изображения и видео. Всё это передаётся в незашифрованном виде и попадает в очередь, которую обрабатывают модераторы.

В заявлении Facebook по данному вопросу не последовало прямого ответа по поводу сквозного шифрования. «Мы создаём WhatsApp таким образом, чтобы ограничить объём собираемых нами данных, предоставляя инструменты для предотвращения спама, расследования угроз и злоупотреблений, в том числе на основе отчётов пользователей, которые мы получаем. Эта работа требует огромных усилий со стороны экспертов по безопасности», — говорится в сообщении представителя Facebook, который также отметил, что за последнее время в сервисе появились дополнительные функции для обеспечения конфиденциальности пользовательских данных.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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