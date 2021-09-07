Apple представит Watch Series 7 вместе с iPhone 13, но старт продаж может быть отложен

Хотя недавние утечки гласили, что Apple столкнулась с проблемами при производстве умных часов Watch Series 7, теперь сообщается, что компания всё ещё планирует представить новое устройство вместе с iPhone 13 уже на следующей неделе. По данным Bloomberg, Apple не планирует откладывать запуск часов, но они будут доступны в сильно ограниченном количестве на момент запуска.

Apple представит Watch Series 7 вместе с iPhone 13, но старт продаж может быть отложен

9to5mac.com

Аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) рассмотрел пару сценариев запуска новинки. Он уверен, что Apple Watch Series 7 будут анонсированы на сентябрьском мероприятии вместе с iPhone 13. Однако Гурман считает, что устройство может быть доступно в очень небольшом количестве в первое время после анонса. Кроме того, возможен и сценарий, подобный запуску iPhone X в 2017 году, когда смартфон поступил в продажу спустя почти два месяца после официальной презентации.

Apple представит Watch Series 7 вместе с iPhone 13, но старт продаж может быть отложен

9to5mac.com

Ожидается, что Apple Watch Series 7 получат новый дизайн с плоскими гранями и будут доступны в размерах 41 и 45 мм. Предполагается, что в этом году часы не получат какие-либо новые датчики для отслеживания состояния здоровья, поскольку Apple сосредоточится на новом дизайне и более крупных дисплеях. Ранее сегодня Гурман заявил, что Apple Watch не получат возможность мониторинга артериального давления. Заметим, что более ранний отчёт издания Nikkei сообщал, что эта технология появится в умных часах Apple в 2021 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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