Google Chrome внедрил новые полезные функции для пользователей Android-смартфонов

Google тестирует в своём браузере новые функции, которые будут доступны владельцам смартфонов после обновления Android 12. Нововведения коснутся панели загрузок и меню закладок.

Google Chrome внедрил новые полезные функции для пользователей Android-смартфонов

По информации тестировщиков, во время скачивания файлов в Android 12 вместо серого всплывающего окна в нижней части экрана состояние загрузок у пользователей будет отображаться вверху на панели белого цвета с возможностью открытия контента по завершении процесса. Это значит, что уведомления о скачивании файлов будут выполнены в той же стилистике, что и системные.

Меню закладок в Android 12 также ожидает изменения. Вместо сжатого списка с мелкими значками папок на экране будут отображаться более крупные и удобные для касания значки, которые разработчики разместят на более дальнем расстоянии друг от друга.

Google Chrome внедрил новые полезные функции для пользователей Android-смартфонов

В Android 12 на смартфонах появится и ряд дополнений. Например, с помощью Create card можно будет оригинально оформить любую выдержку из текста на сайте в красивую цитату. Для этого достаточно выделить фрагмент текста на странице, выбрать опцию "Поделиться" (Share) и нажать Create card. На данный момент доступно десять вариантов дизайна (Classic, Friendly, Fresh, Powerful, Impactful, Lovely, Groovy, Monochrome, Bold и Dreamy).

Новые функции станут доступны для украинских пользователей после выхода обновления Chrome 95, вместе с которым выйдет и Android 12.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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