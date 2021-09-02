Фраза «Ok, Google» станет необязательной для обработки речи в Android

В скором будущем может отпасть необходимость в произнесении ключевых фраз вроде «Ok/Hey, Google » для вызова умного ассистента в смартфонах на базе Android. Это удобно, но может насторожить некоторых пользователей, так как пока нет достоверных сведений о принципах работы новой функции.

androidauthority.com

Первые упоминания о функции с кодовым именем Guacamole появились ещё в апреле. Теперь известно, что новый сервис получит название Quick Phrases (быстрые фразы). Смартфон будет реагировать на них помимо уже традиционной «Ok, Google ».

Так, с помощью Quick Phrases можно будет настроить или отключить будильник, управлять воспроизведением музыки, устанавливать напоминания, запрашивать данные о погоде, управлять таймерами и выполнять другие простые действия.

Без точных данных о том, как именно компания собирается «услышать» эти фразы, новая функциональность не может не беспокоить. В июле Google уже сообщала о том, как работает распознавание «горячих» фраз, и каким образом обрабатывается аудиоконтент. По данным компании, если не зафиксирована команда активации, записываемые аудиофайлы не сохраняются в Google .

Судя по всему, Quick Phrases будут работать по тому же принципу. Тем не менее, по-прежнему сохраняется вероятность сбора большего объёма данных, чем раньше, поскольку многие «быстрые фразы» вполне могут встречаться в бытовых беседах, во всяком случае чаще, чем «Ok, Google ».

Конечно, функция пока находится в разработке, неизвестно когда она появится и какие устройства будут её поддерживать. Не исключено, что новые возможности получат покупатели смартфона Google Pixel 6, готовящегося к скорому релизу. Впрочем, каждый имеет возможность не активировать функцию, если она ему не нужна. Полностью отключить можно и ассистента Google . Во всяком случае, так принято считать.



