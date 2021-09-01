Самый дешевый 5G-смартфон Nokia рассекречен до анонса

В сети появились технические характеристики смартфона Nokia G50 5G.

Nokia все-еще пытается укрепиться в бюджетном сегменте

Судя по опубликованным рендерам, Nokia G50 5G получит классический дизайн смартфонов компании. Девайс будет выполнен в стеклянном корпусе в изумрудном и бронзовом цветах. На тыльной стороне корпуса расположится круглый блок основной камеры. Лицевую панель займет безрамочный экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Nokia G50 5G будет выполнен в том же дизайне, что Nokia 5.3. Видимо, это сделано для того, чтобы новинка могла казаться телефоном Джеймса Бонда, поскольку в съемках фильма использовался именно Nokia 5.3.

Сообщается, что Nokia G50 5G будет работать на базе бюджетного процессора QualcommSnapdragon 480, который обеспечит ему поддержку сетей пятого поколения. В нем будет установлено 4 Гб оперативной и 64/128 Гб постоянной памяти. Он получит 6,38-дюймовый дисплей с IPS матрицей и разрешением HD+. Основная камера будет оснащена главным сенсором на 48 Мп. Емкость аккумулятора составит 4850 мАч. Новинка будет базироваться на операционной системе Android 11 и в будущем получить обновление до Android 12.

Анонс Nokia G50 5G ожидается в сентябре, стоимость новинки не должна быть высокой.



