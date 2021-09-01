Apple до сих пор не может начать массовое производство смарт-часов Watch 7 из-за усложнившейся конструкции

По данным издания Nikkei Asia, ссылающегося на три осведомлённых источника, Apple пришлось отложить запуск массового производства смарт-часов Apple Watch нового поколения из-за «сложности их конструкции». Сообщается, что компания собирается представить Apple Watch 7 уже в сентябре, однако пока не может обеспечить высокое качество устройства, которое «существенно отличается» от прошлых моделей.

Источник изображения: CNBC

На прошлой неделе Apple начала мелкосерийное производство новых часов, но не смогла обеспечить надлежащее качество сборки гаджета. Проблемы связаны с повысившейся сложностью конструкции Apple Watch 7, в которой появились новые модули. В частности, устройство получит датчик артериального давления. Расположение внутренних компонентов в новых часах также изменилось. На фоне пандемии коронавируса проверить новый дизайн на работоспособность стало труднее, отмечают собеседники Nikkei Asia. Корпус новинки при этом не сильно поменялся относительно предыдущих моделей.

«Apple и её поставщики работают круглосуточно, пытаясь решить возникшие проблемы, но в настоящее время трудно сказать, когда может начаться массовое производство», — добавил один из источников в разговоре с изданием.

Отмечается, что премьера Apple Watch 7 ожидалась в сентябре, вместе с анонсом смартфонов iPhone 13. Однако сложности с производством часов могут сказаться на планах компании, которая изначально хотал начать отгрузку нового устройства сразу после презентации.

Apple обычно не публикует данные по продажам своих смарт-часов, однако они являются основным компонентом её бизнеса носимой электроники, который принёс компании в 2020 году выручку в размере $30,62 млрд, отмечает издание CNBC.



