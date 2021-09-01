Android 12 не за горами: Samsung начнет бета-тестирование One UI 4 в ближайшее время

В сети появилась информация о начале бета-тестирование фирменной оболочки Samsung One UI 4.

Android 12 не за горами: Samsung начнет бета-тестирование One UI 4 в ближайшее время

Samsung прогнется под Google

Сообщается, что участие в бета-тестировании One UI 4 будет предложено владельцам смартфонов серии Samsung Galaxy S21 уже в сентябре. Оболочка будет основана на базе операционной системы Android 12, релиз которой намечен на 12 сентября. Согласно информации, чтобы принять участие в бета-тестировании, нужно зайти в приложение SamsungMembers и кликнуть на банер с приглашением к участию. Однако присоединиться к программе бета-тестирования сможет ограниченное количество пользователей.

Android 12 не за горами: Samsung начнет бета-тестирование One UI 4 в ближайшее время

Ожидается, что первыми протестировать Samsung One UI 4 смогут жители Южной Кореи. Затем в течение нескольких недель доступ к бета-тестированию откроется и для европейцев.

По слухам, в Samsung решили пересмотреть внешний вид своей оболочки, сделав ее более похожей на ту, что предлагает Google в чистом Android. Android 12 обеспечит пользователям еще более высокий уровень персонализации, сделает дизайн интерфейса гораздо более минималистичным, введет в систему новую более удобную сортировку уведомлений, а также усилит уровень конфиденциальности ОС.

Ожидается, что релиз Samsung One UI 4 для флагманов Samsung состоится в декабре.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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