Представлены смарт-часы Fossil Gen 6 — первые на Snapdragon Wear 4100+, но со старой Wear OS 2

Компания Fossil анонсировала новую серию смарт-часов Gen 6, которые появятся в продаже осенью этого года и будут доступны в разных размерах и вариантах оформления, включая версии под брендом Michael Kors. Стоимость базовой версии устройства составит $299.

Представлены смарт-часы Fossil Gen 6 — первые на Snapdragon Wear 4100+, но со старой Wear OS 2

Изображение: Fossil

Отметим, что Fossil Gen 6 стали первыми смарт-часами, построенными на базе процессора Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, который, как ожидается, обеспечит более высокую скорость работы, снизит уровень энергопотребления, а также обеспечит более быструю зарядку. Быстродействие и автономность являлись слабым местом предыдущих моделей смарт-часов Fossil и даже в Gen 5, которые вышли в 2019 году, требовалось основательно повозиться с настройками, чтобы устройство не разряжалось слишком быстро.

Представлены смарт-часы Fossil Gen 6 — первые на Snapdragon Wear 4100+, но со старой Wear OS 2

Изображение: Fossil

В отличие от смарт-часов Samsung Galaxy Watch 4, которые работают под управлением новой программной платформы Wear OS 3, новинка от Fossil использует Wear OS 2. Разработчики обещают выпустить для Gen 6 обновление до Wear OS 3 в 2022 году, но, когда именно это может произойти, пока неизвестно. Ранее Google заявляла, что для устройств с Wear OS 2 обновления будут недоступны до «конца 2022 года», поэтому вряд ли стоит ожидать, что Gen 6 получат обновление ОС в скором будущем.

Представлены смарт-часы Fossil Gen 6 — первые на Snapdragon Wear 4100+, но со старой Wear OS 2

Изображение: Fossil

Несмотря на устаревшую ОС, смарт-часы Gen 6 получат датчик мониторинга уровня кислорода в крови, а также «усовершенствованный датчик измерения частоты сердечных сокращений».

Представлены смарт-часы Fossil Gen 6 — первые на Snapdragon Wear 4100+, но со старой Wear OS 2

Изображение: Fossil

Небольшое преимущество смарт-часов Fossil перед новыми Galaxy Watch 4 заключается в использовании голосового помощника Google Ассистент и платёжного сервиса Google Pay вместо Samsung Bixby и Samsung Pay, хотя для пользователей предыдущих версий смарт-часов Samsung это вряд ли является большой проблемой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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