Google предложила Netflix сниженную комиссию в Play Store

В документах, связанных с коллективным иском потребителей против Google, обнаружились новые подробности относительно политики компании в Play Store. Некоторым крупным игрокам предлагали сниженную комиссию в обмен на то, что они соглашались сохранить приём платежей через магазин приложений.

Google предложила Netflix сниженную комиссию в Play Store

Источник: engadget.com

Netflix, Spotify и Tinder, согласно этим документам, пытались обойти требование Google использовать встроенную платёжную систему Play Store, которая в общем случае предусматривает комиссию в размере 30 %. Для некоторых игроков такие попытки увенчались успехом. В частности, существенное снижение комиссии было предложено Netflix.

Ещё одной интересной подробностью стала информация о том, что размер комиссии в Play Store изначально был установлен произвольно. Стандартный тариф предусматривает ставку в 30 % при платежах в магазине приложений, однако работа сервиса сохранила бы экономическую эффективность даже при показателе в 6 %. Тем не менее, более высокий тариф был выбран только по той причине, что столько же взимает Apple в своём App Store.

Когда касающиеся судебного разбирательства документы были преданы огласке, представители Google не стали ничего отрицать. Компания заявила, что все разработчики связаны единой политикой, но предпринимались попытки поддержать отдельных игроков «расширенными ресурсами и инвестициями». Подобные инициативы, по мнению Google, свидетельствуют о «здоровой конкуренции» в операционных системах и магазинах приложений.

Трудно назвать здоровой конкуренцией преференции в отношении отдельных игроков в Play Store и отсутствие подобных предложений для других. Подобную сделку Netflix предложила и Apple, в то время как для остальных правила App Store не менялись.

С учётом последних тенденций, Google, вероятно, придётся скорректировать свою политику. Недавно Apple в досудебном порядке согласилась разрешить разработчикам мобильного ПО получать платежи в обход App Store. Закон о запрете монополизации платежей в приложениях недавно был принят в Южной Корее, подобный проект готовят и американские парламентарии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ключевые спецификации и рендер Vivo X70 Pro появились в базе Google Play ConsoleКлючевые спецификации и рендер Vivo X70 Pro появились в базе Google Play Console
Microsoft прекратит поддержку Office на базе Android для пользователей Chrome OSMicrosoft прекратит поддержку Office на базе Android для пользователей Chrome OS
Facebook вернёт аудио- и видеозвонки в основное мобильное приложениеFacebook вернёт аудио- и видеозвонки в основное мобильное приложение
iPhone 13 научится распознавать вас в медицинской маске и с запотевшими очкамиiPhone 13 научится распознавать вас в медицинской маске и с запотевшими очками
Самый дешевый 5G-смартфон Nokia засветился на промо-постерахСамый дешевый 5G-смартфон Nokia засветился на промо-постерах
Блок рекламы


Похожие новости
В новых смартфонах Google Pixel будут использоваться 5G-модемы SamsungВ новых смартфонах Google Pixel будут использоваться 5G-модемы Samsung
Ключевые спецификации и рендер Vivo X70 Pro появились в базе Google Play ConsoleКлючевые спецификации и рендер Vivo X70 Pro появились в базе Google Play Console
Google свернула продажи смартфонов Pixel 5 и Pixel 4AGoogle свернула продажи смартфонов Pixel 5 и Pixel 4A
Epic Games: Google платит производителям смартфонов, чтобы они не ставили на свои девайсы сторонние магазины приложенийEpic Games: Google платит производителям смартфонов, чтобы они не ставили на свои девайсы сторонние магазины приложений
Google Assistant придёт на смену Android AutoGoogle Assistant придёт на смену Android Auto
Google удаляет приложения на AndroidGoogle удаляет приложения на Android
Google выпустила стабильную бету Android 12 — крупных изменений в системе больше не будетGoogle выпустила стабильную бету Android 12 — крупных изменений в системе больше не будет
Противники вакцинации создали свое приложение для знакомств. Apple удалила его из App StoreПротивники вакцинации создали свое приложение для знакомств. Apple удалила его из App Store
Google закрывает свои сервисы для владельцев старых версий AndroidGoogle закрывает свои сервисы для владельцев старых версий Android
Google начала бета-тестирование приложения Android AutoGoogle начала бета-тестирование приложения Android Auto
Последние новости
Подгружаем последние новости