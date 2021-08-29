Киевстар, Vodafone и lifecell отключат от связи смартфоны на Android

Абонентам украинских операторов сотовой связи Киевстар, Vodafone и lifecell с 27 сентября 2021 года грозит отключение. Блокировку инициировала компания Google , которая объявила, что смартфоны с устаревшей системой Android перестанут работать.

Чтобы не остаться с 27 сентября без связи и доступа к сети Интернет, украинцам, а речь идет о более чем 250 тысячах абонентов Киевстар, Vodafone и lifecell, необходимо как можно скорее решить вопрос в установкой нового программного обеспечения на своих смартфонах.

В Google решили, что версии Android от 2.3.7 и старше стали слишком уязвимыми для хакеров, поэтому они будут отключены. Пользователям, у которых установлены данные версии Android, необходимо обновить ПО 3.0 и новее. В противном случае, с 27 сентября могут возникать ошибки при вводе паролей, попытках войти в учетную запись Google и при использовании Gmail , YouTube, Google Maps.

Среди абонентов Vodafone владельцев смартфонов с устаревшими версиями Android около 130 тысяч. У Киевстара - более 100 тысяч подобных устройств, у оператора lifecell — 36 тысяч.