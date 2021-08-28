Xiaomi может первой выпустить смартфон с камерой на 200 Мп

В сети появилась информация о грядущей линейке флагманских смартфонов Xiaomi 12.

Xiaomi может первой выпустить смартфон с камерой на 200 Мп

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Китайская компания Xiaomi сейчас занимается разработкой новых флагманов Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra, которые могут стать первыми смартфонами на рынке с камерой на 200 Мп. Ранее ожидалось, что Samsung первой оснастит свои флагманы такой камерой, однако анонс новинок линейки Galaxy S обычно проходит в январе-феврале, а Xiaomi всегда старается опередить своего главного конкурента. Например, в этом году Samsung провела презентацию в середине января, а Xiaomi умудрилась показать свой Xiaomi Mi 11 в последние дни декабря 2020 года.

Самое интересное, что Samsung является единственным производителем сенсоров для мобильных камер с повышенным разрешением, а значит Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra будут иметь именно сенсоры Samsung.

Xiaomi может первой выпустить смартфон с камерой на 200 Мп

Судя по гуляющему по сети скриншоту, Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Ultra будут работать на базе процессора Snapdragon 898. Главные сенсоры камер грядущих новинок получат разрешение 200 Мп. «Ультра» сможет похвастаться широкоугольником на 50 Мп и перископическим телеобъективом на 50 Мп, а обычный Xiaomi 12 получит «ширик» и макрообъектив, разрешения которых пока неизвестны.

Анонс Xiaomi 12 ожидается в конце года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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