Huawei хочет сделать камеры смартфонов на уровне беззеркалок

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei запатентовал новую технологию, которую будет использовать в своих будущих смартфонах.

Huawei пытается удержаться на рынке камерофонов

Камера для смартфона уже давно стала одним из главных пунктов в технических характеристиках. Каждый год производители стараются придумать новые технологии, которые улучшат качество камер. Но иногда они возвращаются к старым, уже забытым вариантам.

Huawei в будущих смартфонах хочет использовать сенсоры с переменной диафрагмой. Может показаться, что вы уже где-то слышали об этой технологии, и это так и есть. Еще три года назад южнокорейская Samsung оснастила свой Galaxy S9 камерой с переменной диафрагмой, однако в конечном итоге отказалась от технологии.

Huawei хочет оснастить возможностью смены диафрагмы каждый сенсор своих флагманов. Эта технология позволит раскрывать и закрывать объектив камеры, меняя светочувствительность сенсора, что можно использовать в художественных сценариях съемки.

Точные детали технологии Huawei пока неизвестны, но можно предположить, что ее будут использовать уже в Huawei P60.

Кстати, ходят слухи, что Samsung также хочет вернуться к этой технологии.



