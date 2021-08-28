Huawei хочет сделать камеры смартфонов на уровне беззеркалок

 Китайский телекоммуникационный гигант Huawei запатентовал новую технологию, которую будет использовать в своих будущих смартфонах.

Huawei хочет сделать камеры смартфонов на уровне беззеркалок

Huawei пытается удержаться на рынке камерофонов

Камера для смартфона уже давно стала одним из главных пунктов в технических характеристиках. Каждый год производители стараются придумать новые технологии, которые улучшат качество камер. Но иногда они возвращаются к старым, уже забытым вариантам.

Huawei хочет сделать камеры смартфонов на уровне беззеркалок

Huawei в будущих смартфонах хочет использовать сенсоры с переменной диафрагмой. Может показаться, что вы уже где-то слышали об этой технологии, и это так и есть. Еще три года назад южнокорейская Samsung оснастила свой Galaxy S9 камерой с переменной диафрагмой, однако в конечном итоге отказалась от технологии.

Huawei хочет оснастить возможностью смены диафрагмы каждый сенсор своих флагманов. Эта технология позволит раскрывать и закрывать объектив камеры, меняя светочувствительность сенсора, что можно использовать в художественных сценариях съемки.

Huawei хочет сделать камеры смартфонов на уровне беззеркалок

Точные детали технологии Huawei пока неизвестны, но можно предположить, что ее будут использовать уже в Huawei P60.

Кстати, ходят слухи, что Samsung также хочет вернуться к этой технологии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ключевые спецификации и рендер Vivo X70 Pro появились в базе Google Play ConsoleКлючевые спецификации и рендер Vivo X70 Pro появились в базе Google Play Console
Apple поставит до 60 млн планшетов в текущем годуApple поставит до 60 млн планшетов в текущем году
Honor зарегистрировала собственный суббренд Xingyao TerminalHonor зарегистрировала собственный суббренд Xingyao Terminal
Microsoft прекратит поддержку Office на базе Android для пользователей Chrome OSMicrosoft прекратит поддержку Office на базе Android для пользователей Chrome OS
Facebook вернёт аудио- и видеозвонки в основное мобильное приложениеFacebook вернёт аудио- и видеозвонки в основное мобильное приложение
Блок рекламы


Похожие новости
Google свернула продажи смартфонов Pixel 5 и Pixel 4AGoogle свернула продажи смартфонов Pixel 5 и Pixel 4A
Epic Games: Google платит производителям смартфонов, чтобы они не ставили на свои девайсы сторонние магазины приложенийEpic Games: Google платит производителям смартфонов, чтобы они не ставили на свои девайсы сторонние магазины приложений
Из-за санкций выручка Huawei стала на две трети зависеть от внутреннего рынка КитаяИз-за санкций выручка Huawei стала на две трети зависеть от внутреннего рынка Китая
Xiaomi запустила обновление MIUI 12.5 для трех моделей смартфоновXiaomi запустила обновление MIUI 12.5 для трех моделей смартфонов
Раскрыты характеристики и дизайн смартфонов Vivo Y21 и Y33sРаскрыты характеристики и дизайн смартфонов Vivo Y21 и Y33s
Спрос на китайские мобильные процессоры Unisoc взлетел более чем в два раза — помогла HuaweiСпрос на китайские мобильные процессоры Unisoc взлетел более чем в два раза — помогла Huawei
На семействе смартфонов Realme X поставлен крестНа семействе смартфонов Realme X поставлен крест
Закон о едином европейском стандарте зарядок для смартфонов будет представлен в сентябреЗакон о едином европейском стандарте зарядок для смартфонов будет представлен в сентябре
Xiaomi исправит проблему многих смартфонов в новой прошивке MIUI 12.5Xiaomi исправит проблему многих смартфонов в новой прошивке MIUI 12.5
Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 13Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 13
Последние новости
Подгружаем последние новости