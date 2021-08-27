iPhone 13 научится распознавать вас в медицинской маске и с запотевшими очками

iPhone 13 адаптируется под современные реалии.
iPhone 13 научится распознавать вас в медицинской маске и с запотевшими очками

Apple наконец-то решит главную проблему своих смартфонов

В прошлом году владельцы iPhone с Face ID столкнулись с тем, что после введения масочного режима, который требует постоянного ношения защитных масок в общественных местах, их смартфоны перестали распознавать своих владельцев, поскольку система идентификации не могла распознать пользователя в маске. С аналогичной ситуацией ранее сталкивались те, кто носит очки – зимой в теплом помещении после прихода с улицы очки запотевали, что мешало системе Face ID распознать своего владельца. Похоже, что скоро эта проблема будет решена.

Сообщается, что Apple работает над улучшением алгоритмов системы Face ID, что позволит ей распознавать пользователей в медицинской маске, а также при запотевании очков. Кроме того, грядущие смартфоны получат улучшенные датчики Face ID. Однако пока рано говорить о достоверности этой информации. Точно утверждать об этом можно будет только после анонса iPhone 13 в сентябре.

Стоит отметить, что эта проблема сделала Face ID практически бесполезной технологией во время масочного режима. В это время подэкранные сканеры отпечатков пальцев в Android-смартфонах отлично показали свое совершенство, поскольку на их работу не влияли ни медицинские маски, ни запотевшие очки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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