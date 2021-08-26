В новых смартфонах Google Pixel будут использоваться 5G-модемы Samsung
Компания Samsung станет поставщиком 5G-модемов для флагманских смартфонов Google Pixel нового поколения. Это станет первой победой корейского производителя в данном сегменте рынка США, где до настоящего времени доминировали решения от Qualcomm.
Источник: reuters.com
Ранее стало известно, что смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут работать на собственных процессорах Google Tensor, впервые за все время поисковый гигант отказался от чипов Qualcomm. Причём производством новых процессоров займётся Samsung. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на два собственных источника, корейская компания также выбрана поставщиком 5G-модемов для этих устройств.
Корейский производитель является одной из трёх компаний, выпускающих модули связи для мобильных сетей пятого поколения. Оставшимися двумя производителями являются Qualcomm, лидер в данном сегменте, а также тайваньская MediaTek. 5G-модемы Samsung Exynos широко используются во флагманских смартфонах корейского производителя, продаваемых в Азии и Европе, однако в версиях для США долгое время использовались решения Qualcomm.
Qualcomm также является лидером в производстве клиентского оборудования для сетей 5G в миллиметровом диапазоне, чипы компании используются во всех совместимых смартфонах, выпускаемых для США, модемы от американского производителя используются также в Apple iPhone. Представители Samsung подтвердили Reuters, что в ассортименте их компании есть модули с поддержкой миллиметрового диапазона, он будет поддерживаться и смартфонами Google Pixel. Однако ни Samsung, ни Google пока напрямую не подтвердили факта сотрудничества в данной сфере. Кроме того, корейский производитель пока не поставлял модемов для сетей пятого поколения для продукции под другими брендами.
В свою очередь, представители Qualcomm отметили, что компания остаётся технологическом лидером в данном направлении, поддержка миллиметрового диапазона обеспечивается не только модемом, но и другими чипами: «Модема недостаточно для поддержки миллиметрового диапазона в телефонах».