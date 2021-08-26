В новых смартфонах Google Pixel будут использоваться 5G-модемы Samsung

Компания Samsung станет поставщиком 5G-модемов для флагманских смартфонов Google Pixel нового поколения. Это станет первой победой корейского производителя в данном сегменте рынка США , где до настоящего времени доминировали решения от Qualcomm .

Источник: reuters.com

Ранее стало известно, что смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут работать на собственных процессорах Google Tensor, впервые за все время поисковый гигант отказался от чипов Qualcomm . Причём производством новых процессоров займётся Samsung. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на два собственных источника, корейская компания также выбрана поставщиком 5G-модемов для этих устройств.

Корейский производитель является одной из трёх компаний, выпускающих модули связи для мобильных сетей пятого поколения. Оставшимися двумя производителями являются Qualcomm , лидер в данном сегменте, а также тайваньская MediaTek. 5G-модемы Samsung Exynos широко используются во флагманских смартфонах корейского производителя, продаваемых в Азии и Европе, однако в версиях для США долгое время использовались решения Qualcomm .

Qualcomm также является лидером в производстве клиентского оборудования для сетей 5G в миллиметровом диапазоне, чипы компании используются во всех совместимых смартфонах, выпускаемых для США , модемы от американского производителя используются также в Apple iPhone. Представители Samsung подтвердили Reuters, что в ассортименте их компании есть модули с поддержкой миллиметрового диапазона, он будет поддерживаться и смартфонами Google Pixel. Однако ни Samsung, ни Google пока напрямую не подтвердили факта сотрудничества в данной сфере. Кроме того, корейский производитель пока не поставлял модемов для сетей пятого поколения для продукции под другими брендами.

В свою очередь, представители Qualcomm отметили, что компания остаётся технологическом лидером в данном направлении, поддержка миллиметрового диапазона обеспечивается не только модемом, но и другими чипами: «Модема недостаточно для поддержки миллиметрового диапазона в телефонах».



